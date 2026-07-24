無創手術不是夢 台大癌醫4公分內肝臟腫瘤透過超音波震碎完成治療

治療癌症有無創的選擇，台大癌醫中心分院獲贈單孔機器人手術系統及超音波腫瘤組織碎化系統，其中超音波腫瘤組織碎化系統運用超音波震波將癌細胞震碎，適用小於4公分的肝臟腫瘤，最快8月中可讓患者使用；至於胰臟、婦科腫瘤等治療，目前仍在臨床試驗中。

台大醫院長余忠仁指出，台大總院去年成立綜合癌症中心，希望整合多科系、機械手術系統等。上個月成立精準醫學診斷中心，並在過去一年內讓超音波腫瘤組織碎化系統通過衛福部認證，相信這些重要的技術，有助精準醫療。

台大癌醫中心分院長吳耀銘指出，單孔機器人手術系統在台大總院一年約治療280位患者，主要以肝膽外科為大宗，其餘如口腔癌、甲狀腺、胰臟腫瘤、大腸直腸癌、泌尿科等，經醫師評估適合，可以提供患者不同的治療選擇。

超音波腫瘤組織碎化系統採用組織碎化術（Histotripsy），利用體外傳入的脈衝式聚焦超音波，在即時影像導引下於目標區域形成可控制的氣泡雲，透過聲學空化產生的機械作用精準碎化腫瘤組織，不依賴熱能或游離輻射。吳耀銘指出，醫師可於治療過程中即時觀察氣泡雲及治療範圍，提升治療規畫、定位與監測的可視性。

吳耀銘說明，由於治療能量由體外傳遞，過程無須外科切口或穿刺針，可望減少傷口疼痛、感染及恢復負擔，非熱性機械作用亦有助於降低熱傳導對周邊正常組織的影響，並減少傳統熱消融可能面臨的熱沉效應限制。

吳耀銘說，超音波腫瘤組織碎化系統運用超音波透過水震碎癌細胞原理執行手術，達到無創開刀，已取得食藥署藥證，目前適用癌症為肝臟腫瘤，也可用於胰臟、婦科腫瘤，但仍在臨床試驗中，且並非所有患者都能適用，需經過醫師評估，目前為自費項目。

吳耀銘表示，超音波腫瘤組織碎化系統在通過核准前，院方就已經進行臨床試驗，目前持續訓練手術相關人員，預計今年8月中就可以開始讓患者使用。

超音波腫瘤組織碎化系統和單孔機器人手術系統各具優勢，需要腫瘤切除與精細重建的病人，可透過單孔機器人手術提升微創手術品質；對於不適合手術、曾接受多次治療或腫瘤位置較具挑戰性的病人，超音波腫瘤組織碎化技術則提供治療評估方向，讓醫療團隊依病人病況與治療需求，規畫適切的治療方案。

台大癌醫中心分院獲贈單孔機器人手術系統及超音波腫瘤組織碎化系統，今舉行獲贈典禮。記者翁唯真／攝影