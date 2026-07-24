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城鎮韌性演習將登場 高鐵提醒旅客提早訂票取票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

配合「2026城鎮韌性（防空）演習」將於8月分區舉行，台灣高鐵今（24）日提醒，演習期間各車次列車均維持正常營運，車站售票及旅客進出閘門也照常作業。不過，中區及北區演習將首度同步實施「行動網路降速演練」，屆時行動網路服務可能受影響，建議旅客提早完成訂位、付款及取票，以免耽誤行程。

今年城鎮韌性（防空）演習將依序於南區8月7日、中區8月10日及北區8月13日舉行，其中中區及北區除防空演習外，將同步進行行動網路降速演練，區域內行動網路速度將受到限制。

高鐵表示，演習期間列車正常行駛，但演習區域內車站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等交通服務，將配合交通管制暫停營運。旅客若需於演習時段往返高鐵站，應提早規劃行程並於演習開始前抵達車站；若在交通管制期間離站，則須配合警方及站務人員引導，在站內稍候。

此外，中、北區行動網路降速期間，旅客使用手機或行動裝置連線可能不如平時順暢，包含透過「T-EX行動購票」App訂票、付款及取票、查詢列車時刻、使用數位客服，以及以信用卡購買列車販售商品等服務，都可能受到影響。

高鐵建議，旅客可提前完成訂位及取票，或提早到站辦理相關手續，也可利用高鐵合作便利商店購票；若無法使用數位客服或查詢時刻表，可改撥客服專線；列車販售商品則建議改以現金付款。

高鐵也提醒，旅客若在車站遇到任何問題，可洽詢站務人員協助，以確保行程順利。

高鐵 城鎮韌性演習

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