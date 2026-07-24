紅霞明天中午前後升級中颱 有機會同時解除海警

中央氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，氣象署科長林秉煜表示，紅霞颱風過去受到太平洋高壓的導引，穩定地向西北西方向移動，暴風圈逐漸要進入巴士海峽。紅霞預計於明天中午前後升級為中颱，但好消息是由於紅霞持續西行，屆時台灣也有機會解除海上颱風警報。

中央氣象署科長林秉煜表示，紅霞颱風逐步朝台灣靠近，包含東沙島海面、台灣海峽南部將是未來主要受影響的地方。由於颱風行經的海溫環境有利發展，不排除紅霞強度會再持續增強，於明天中午左右達到中颱等級，暴風圈也會逐漸擴大，氣象署持續發布海上颱風警報。

林秉煜指出，預計明天中午前後就會解除海警，不過具體時間得看紅霞進入南海時，附近環境條件為何。若颱風持續長胖，或是路徑再靠近台灣一點，解除時間就會比較晚一些。