紅霞颱風結構扎實還在增強長胖 今晚起風雨浪更有感

中央氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，氣象署科長林秉煜表示，紅霞颱風過去受到太平洋高壓的導引，穩定地向西北西方向移動，暴風圈逐漸要進入巴士海峽，包含東沙島海面、台灣海峽南部也是未來它將會影響的地方。由於颱風行經之處的海溫環境有利它發展，不排除它行進過程當中強度持續增強，暴風圈也會逐漸擴大，提醒在這附近海面作業船隻嚴加戒備。

另外，林秉煜表示，紅霞颱風中心的雲簇相當密集、扎實，但它還是輕度颱風，所以它的外圍雲系已經開始影響到台灣上空，也造成台灣附近雲量偏多，各地高溫仍可達到34至35度左右，外島地區有31至32度高溫。比較容易下雨的雲系影響台東、恆春半島、蘭嶼。雖然只是發布海上颱風警報而已，但是正值夏天，天氣又炎熱，南台灣或離島民眾今晚注意風浪變化，切勿到海邊活動。

今天風力觀測，他說，主要在中央山脈稜線偏東側的地方，因為受到颱風外圍環流的影響，所以開始有強風出現。除了山區以外，基隆北海岸、東南部、台東、蘭嶼綠島、恆春半島，也都開始出現陣風7至8級的強風。

颱風逐漸接近的過程當中，氣象署已發布陸上強風特報，今晚到明天桃園以北、宜蘭、台南到屏東、東南部地區、蘭嶼綠島、澎湖、連江地區，可能出現8級強陣風，尤其恆春半島和蘭嶼可能有9至10級強陣風，山區活動也要特別小心，因為山上的風也是特別強勁的。

浪高部分，林秉煜表示，蘭嶼附近已經觀測到浪高2公尺，預估今晚開始會有長浪出現，包含東半部地區、恆春半島、西南沿岸、澎湖地區。隨著颱風逐漸向西北西方向移動，這些地方都有可能出現長浪。南台灣、北台灣、澎湖地區今晚開始也會開始出現3公尺以上浪高。

林秉煜說，比較強的對流雲系上午除了開始影響到台東蘭嶼，稍早屏東、花蓮地區也都開始受到影響，出現局部陣雨。隨著颱風向西北西方向移動，今晚到明天下雨情況相對明顯。今天白天中部以北地區，可能會有零星午後雷陣雨，下雨時間非常短。

定量降水預報，林秉煜表示，中部以北白天留意高溫。受到偏東北風、偏東風影響，東半部地區下雨機率相對較高，南花蓮到屏東、恆春半島、蘭嶼，可能有局部較大雨勢。今晚到明天白天，隨著颱風逐漸行進到西南部沿岸，花東、恆春半島注意局部大雨或豪雨，南部地區也可能有局部大雨。明天下半天之後，雖然颱風逐漸遠離，但是到周日清晨，受到偏東南風影響，花東和東南部地區天氣還是不穩定。

監測浪高。圖／中央氣象署提供

風力觀測。圖／中央氣象署提供

陸上強風特報。圖／中央氣象署提供