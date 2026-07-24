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紅霞颱風外圍環流已甩進東南部 今起至明天帶來風雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅霞颱風的外圍環流已逐漸甩入台灣東南部，目前颱風核心結構較為鬆散。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
紅霞颱風的外圍環流已逐漸甩入台灣東南部，目前颱風核心結構較為鬆散。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

中央氣象署持續發布紅霞颱風的海上颱風警報，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，從最新衛星雲圖可以看到，紅霞颱風的外圍環流已逐漸甩入台灣東南部，目前颱風核心結構較為鬆散，還在努力整合當中。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依目前路徑研判，暴風圈將短暫掠過恆春半島近海，時間大約只有6至8小時，不會碰到陸地。但外圍環流在今天、明天仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

紅霞颱風

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