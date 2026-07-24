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紅霞颱風「風雨搖滾區」曝光 下午起離台灣最近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅霞颱風外圍環流影響，東部、東南部及恆春半島降雨將逐漸增加，明天花東至恆春半島地區有局部大雨或豪雨機會；而隨颱風中心移至台灣西南方海面，南部地區也將轉有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨。聯合報系資料照
紅霞颱風外圍環流影響，東部、東南部及恆春半島降雨將逐漸增加，明天花東至恆春半島地區有局部大雨或豪雨機會；而隨颱風中心移至台灣西南方海面，南部地區也將轉有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨。聯合報系資料照

紅霞颱風位於台灣東南方，目前強度是輕度颱風，氣象署已發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，由於颱風移速較快，僅暴風圈短暫掠過海警的警戒線，颱風主體環流偏南，目前評估對台灣陸地的直接影響相對有限。

林孝儒表示，輕颱紅霞約距離鵝鑾鼻約4百多公里，持續朝西至西北西方向移動。預測將維持輕度颱風等級，今天通過巴士海峽靠近台灣，明天進入南海並移至台灣西南方海面，之後持續朝中國廣東省沿海前進，周日凌晨前後將登陸中國廣東省沿岸並逐漸減弱、遠離台灣。

他說，今天下半天至明天，將是紅霞颱風距離台灣最近的時段。受颱風外圍環流影響，東部、東南部及恆春半島降雨將逐漸增加，其中周六花東至恆春半島地區有局部大雨或豪雨機會；而隨颱風中心移至台灣西南方海面，南部地區也將轉有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨。

周日起，隨紅霞颱風逐漸進入中國陸地並減弱，對台灣的直接影響將逐步降低。不過，林孝儒表示，受殘存雲系北移影響，東部及南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，花東至恆春半島地區仍有局部大雨機會；其他地區午後也有局部熱對流發展，並可能伴隨短時較大雨勢。

林孝儒表示，整體而言，本次紅霞颱風西行通過巴士海峽並進入南海期間，台灣陸地的降雨影響主要集中於花東地區、恆春半島及南部，中北部受直接影響相對有限。不過今晚至周日清晨，東半部、恆春半島、西南部沿海及澎湖有長浪發生的可能，台灣周邊海域風浪也將逐漸增大。若有海上作業、船班或沿海活動安排，密切留意最新氣象及海象資訊，並避免前往風浪較大的沿海及海域活動。

下周台灣附近的大氣環境將受太平洋高壓影響為主，林孝儒表示，暫無明顯的熱帶系統發展靠近台灣趨勢，為典型的夏季天氣型態，氣溫炎熱，早晚天氣還算穩定，但高壓時強時弱，午後都還是有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會，戶外活動留意午後天氣變化並做好防曬及補水。

​※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。​

紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

紅霞颱風 氣象署

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