首度網路降速演練 台灣高鐵：期間建議旅客超商購票、車販現金收費

今年城鎮韌性演習8月7日分區依序登場，其中，中區及北區場次，將首度納入行動網路降速演練。台灣高鐵公司也特別發公告提醒旅客，8月10日及13日受演練影響，App及網路訂票等相關功能可能暫時無法順暢使用，請旅客早到站，改用超商購票，車販商品也將採現金交易。

「2026城鎮韌性（防空）演習」預定8月上旬分區登場，8月7日南區搶先舉行，接下來依序為8月10日中區、8月13日北區。其中，中區及北區演習期間將首度納入「行動網路降速演練」，屆時區域內行動網路均會受到影響。

台灣高鐵公司表示，演習期間高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，但為配合演習需求，敬請旅客特別注意往返車站的交通接駁。

台灣高鐵提醒，網路降速演練期間網路訂票及「T-EX行動購票」App功能，例如付款取票、查詢列車時刻表、使用數位客服及利用信用卡購買車販商品等都可能受到影響，敬請旅客提早訂位、取票，亦可提早到站或利用高鐵合作之便利商店購票；無法查詢列車時刻表及使用數位客服之旅客，敬請改撥客服專線；車販商品敬請改用現金交易。

台灣高鐵說，演習區域內，高鐵車站之聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等交通服務，均將配合演習期間之交通管制措施同步暫停行駛，如需於演習期間進出高鐵車站之旅客，請提前規劃行程並於演習開始前提早到站，以避免影響既定行程；預計於交通管制時段內離站之旅客，亦請配合憲、警及站務人員引導，於車站內稍候。