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長榮航空瞄準高端運動旅遊商機 11月前進日本愛媛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「長榮航空高爾夫球公開賽」11月8日將再度攜手雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊、尊榮假期共同推出5天4夜的精緻行程，於日本愛媛盛大登場，7月24日起正式開放報名。長榮航空提供
「長榮航空高爾夫球公開賽」11月8日將再度攜手雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊、尊榮假期共同推出5天4夜的精緻行程，於日本愛媛盛大登場，7月24日起正式開放報名。長榮航空提供

長榮航空積極布局高端運動旅遊市場，繼今年4月首度於澳洲布里斯本舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」獲得熱烈迴響後，宣布11月8日將再度攜手雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊及尊榮假期，前進日本愛媛舉辦第二站賽事，同步推出五天四夜高爾夫假期，即日起開放報名，希望持續擴大高球旅遊市場。

長榮航空表示，凡於9月8日前完成報名即可享每人1,000元早鳥優惠，曾參加布里斯本站公開賽的球友還可再享1,000元專屬折扣，鼓勵球友持續參與系列活動。

此次愛媛站行程安排挑戰三座當地知名球場，包括坐擁瀨戶內海夕陽美景的「Sunset Hills鄉村俱樂部」、擁有50萬坪腹地的「愛媛高爾夫俱樂部」，以及可遠眺四國山脈、以多變果嶺設計聞名的「滝の宮鄉村俱樂部」，讓球友一次體驗愛媛不同球場特色，同時欣賞秋季楓紅與瀨戶內海沿岸景緻。

除高球行程外，團體也規劃入住今治國際飯店及松山樹樂溫泉度假村，安排體驗知名「太古之湯」溫泉、美食及在地文化，包括百年老店五志喜鯛魚飯、梅之花懷石料理及曾獲米其林推薦的燒肉高麗，希望結合高爾夫、溫泉、美食與觀光，打造深度旅遊體驗。

長榮航空指出，每位參賽球友除可獲得獨家高爾夫球具外袋、蜜柑狗高爾夫球禮盒及品牌球帽等紀念品外，無限萬哩遊會員還可額外獲贈5,000獎勵哩程，全套五天四夜行程每人68,800元起。

賽事頒獎晚宴獎項也相當豐富，淨桿冠軍可獲長榮航空全球不限航點商務艙來回機票，亞軍及季軍則分別可獲全球不限航點豪華經濟艙及經濟艙來回機票。此外，現場還將抽出長榮航空無限萬哩遊5萬獎勵哩程及亞洲不限航點經濟艙來回機票等多項大獎。

長榮航空也攜手國泰世華銀行推出聯名卡優惠，持長榮航空聯名「極致無限卡」支付團費，可享最高4,500元刷卡金回饋，進一步提升旅遊產品吸引力。

長榮航空表示，近年積極發展「長榮航空高爾夫假期」品牌，目前已推出日本愛媛、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本等高球旅遊產品，結合航空、旅遊及賽事資源，鎖定高端休閒旅遊市場，提供高爾夫愛好者更多元的海外揮桿選擇，同時也為航線及精緻旅遊產品創造新商機。

美食饗宴上，精選愛媛代表性佳餚「梅之花 懷石料理」，以及曾獲米其林推薦的「燒肉高麗」，完整體驗愛媛的美食魅力。長榮航空提供
美食饗宴上，精選愛媛代表性佳餚「梅之花 懷石料理」，以及曾獲米其林推薦的「燒肉高麗」，完整體驗愛媛的美食魅力。長榮航空提供

本次行程入住知名的「松山樹樂溫泉度假村」，享受源自億萬年前地質層湧出的「太古之湯」，並體驗西日本最大的露天風呂設施，在秋日微涼中徹底放鬆身心。長榮航空提供
本次行程入住知名的「松山樹樂溫泉度假村」，享受源自億萬年前地質層湧出的「太古之湯」，並體驗西日本最大的露天風呂設施，在秋日微涼中徹底放鬆身心。長榮航空提供

「長榮航空高爾夫球公開賽」特別安排能眺望四國山脈、以多變果嶺設計聞名的「滝の宮鄉村俱樂部」(本次安排赤石、別子球道)，讓球友們能享受不同球場風貌與挑戰樂趣。長榮航空提供
「長榮航空高爾夫球公開賽」特別安排能眺望四國山脈、以多變果嶺設計聞名的「滝の宮鄉村俱樂部」(本次安排赤石、別子球道)，讓球友們能享受不同球場風貌與挑戰樂趣。長榮航空提供

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