環境部、建國花市共推盆器回收 轉化再生資源

環境部資源循環署今天預告，明天及26日週休假日，與台北建國假日花市共同舉辦「有盆自遠方來」盆器回收再利用活動，邀民眾將家中閒置的塑膠花盆帶回花市，轉化為再生資源。

循環署發布新聞稿，明天上午環境部長彭啓明與藝人楊子儀將到建國花市，化身「一日減塑店長」與民眾共同體驗花盆回收及分類，同時推廣「三袋同行」綠色採買理念，鼓勵民眾自備購物袋、重複使用二手袋或使用花市專屬袋。民眾攜帶3個塑膠花盆，即可獲得紀念小物並參加「好盆友幸運轉轉樂」。

循環署說，民眾購買花卉後換盆或整理植栽時，常會留下大小不一的塑膠花盆。只要做好源頭清理及分類，並銜接回收再利用管道，舊花盆就能轉化為再生資源，延續材料的使用價值。

循環署說，「有盆自遠方來」活動將在建國花市設置盆器回收專區，民眾只要清除盆內泥土及雜物，即可帶至現場回收。回收花盆經分類、破碎及熱熔後，可製成再生塑膠粒，進一步應用於相關文創製品。

另，現場也將展示塑膠花盆回收再生流程，讓民眾了解使用後的塑膠如何經過妥善分類及再製，重新成為可利用的材料。循環署指出，促成資源循環的關鍵，在於串聯源頭分類、妥善回收、材料再生及再生產品應用等環節，讓資源持續留在循環體系。