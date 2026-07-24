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摩洛哥無預警停辦簽證許可函 旅遊業：9月後團體可能受影響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導

摩洛哥無預警透過日本大使館公告停止受理簽證申請，等於台灣人將暫時無法入境摩洛哥旅遊。旅行社透露，9月前團體可能會受到影響，但目前摩洛哥官方還沒具體公布時程及原因，距離出團還有段時間，業者將持續關注最新消息。外交部也回應，已透過相關單位詢問摩國。

唐宏安寫信詢問摩國駐日使館得到回覆，確認VCL暫停申請。圖／唐宏安提供
唐宏安寫信詢問摩國駐日使館得到回覆，確認VCL暫停申請。圖／唐宏安提供

北非摩洛哥擁有蘭城、撒哈拉沙漠與獨特文化，在旅人間熱度不低。但持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。

不過由於台灣與摩洛哥並未互設代表處或使館，因此旅客要申請紙本入境許可函必須於至少出發前50天先飛到日本，而且審核通常較為嚴格、常有變數。

如今突傳摩洛哥駐日使館因「摩洛哥暫停核發VCL」停止受理簽證申請，因此台灣旅客將暫時無法入境摩洛哥。不過先前肯亞才因配合一中政策，不承認我國護照，引發外界揣測本次突發是否又與中國因素有關？

但摩洛哥達人唐宏安表示，摩國駐日使館通知的信件相當簡短，沒有說明已送件案件是否會繼續審查、也亦無交代停止措施將持續多久，以及除了日本使館，其他國家使館是否也同步暫定。

唐宏安說，受影響旅客可能不僅台灣人，因為VCL其實是首都拉巴特與海外領事館間，用來溝通簽證核准程序的內部作業文件，並非對外公開的簽證制度，換言之VCL不只台灣人使用、部分非洲國家旅客也同樣適用VCL制度。

唐宏安說，目前摩洛哥相關官方網站都沒有看到VCL停止申辦的消息，目前沒有任何證據支持「VCL全球停擺」，但確定的是台灣旅客行程將受到影響，仍需等摩洛哥進一步說明。

不過答案出來前，旅行社目前出團暫時仍受到影響。喜鴻旅遊副總藍一晴表示，目前9月前的團大致都已申請完畢，9月後的團將視狀況、可能受影響。建議旅客可以轉往埃及這類旅遊形態相近、位置相近的國家。

旅天下則回應，目前內部盤點有2團、30人受影響，但距離出團日期仍有一段時間，將隨時掌握簽證政策，以旅客權益為首要考量處理。

雄獅旅遊說，即日起已暫停受理、銷售摩洛哥相關的簽證與行程，針對受影響旅客，可以轉團優惠轉訂其他行程，已報名旅客將由專人逐一協助。

外交部發言人蕭光偉也表示，已透過相關駐外館處向摩洛哥了解此一舉措的相關情況，不過尚未獲得回覆，建議近期規劃前往摩洛哥從事商務或旅遊的國人，應審慎評估行程規畫，並密切留意外交部發布的最新資訊。

持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。圖／唐宏安提供
持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。圖／唐宏安提供

持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。圖／唐宏安提供
持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。圖／唐宏安提供

簽證 摩洛哥 外交部

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