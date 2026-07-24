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這座山風險高！上周才發生山域事故 玉管處颱風前再點名

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉山國家公園因應紅霞颱風，自今天起預防性封閉多條長程縱走路線，提醒山友暫緩入山。 圖／玉管處提供
玉山國家公園因應紅霞颱風，自今天起預防性封閉多條長程縱走路線，提醒山友暫緩入山。 圖／玉管處提供

玉山國家公園因應紅霞颱風外圍環流影響，今天零時起預防性禁止多條長程縱走路線入園，避免山友因風雨導致撤退困難而發生意外。玉管處指出，上周鹿山才發生高山症、體力不支及脫隊求援事故，呼籲山友切勿因颱風可能僅擦邊而過就輕忽山區風險，應審慎評估是否入山。

中央氣象署表示，今天受紅霞颱風外圍環流影響，迎風面的花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，且雨勢將隨時間增強，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區也有降雨機會；其他地區為多雲到晴，午後新竹以南及各山區有局部雷陣雨。白天高溫普遍達32至36度，北部受東南風沉降影響，有焚風發生機率，桃園以北、中南部近山區及花東縱谷局部高溫可達36度以上。

玉山國家公園管理處表示，考量紅霞颱風可能自台灣南部海域掠過，長程縱走路線一旦遇上風雨，撤退不易且救援困難，因此自今天零時起，禁止八通關線、南橫三山、南二段線、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、新康山線、八通關越嶺線及其他長程路線入園活動。

至於短程、撤退便利且有人員管制的路線，暫不禁止入園，包括玉山前五峰及瓦拉米步道，其中玉山後四峰禁止入園，瓦拉米步道則建議山友攜帶InReach衛星通訊設備。不過，管理處強調，仍將依現場風雨狀況滾動檢討，必要時執行勸離措施。

玉管處也指出，颱風警報期間，若山友取消既定登山行程，相關入園費用仍可依規定辦理退還，呼籲民眾不要勉強成行，以安全為優先。

玉管處特別提及，上周鹿山才發生一起山域事故，登山隊因隊員高山症、體力不支及脫隊而報案求援，再次提醒前往鹿山等高山路線的山友，隊伍應維持在可視範圍內，彼此互相照應；獨攀者應攜帶InReach等衛星通訊設備，熟悉離線地圖操作，並備妥防水、防寒及保暖衣物，體能不足者切勿勉強挑戰高山，以免增加救援風險。

玉山國家公園因應紅霞颱風，自今天起預防性封閉多條長程縱走路線，提醒山友暫緩入山。圖／玉管處提供
玉山國家公園因應紅霞颱風，自今天起預防性封閉多條長程縱走路線，提醒山友暫緩入山。圖／玉管處提供

紅霞颱風 玉山

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