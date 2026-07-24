紅霞悄悄變胖挑戰中颱！暴風圈將掠過恆春半島近海 各地影響曝
紅霞颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，中央氣象署持續發布海上颱風警報，輕颱紅霞過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，對巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。
民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，颱風環流持續整合中，未來24小時將通過高海水熱含量的區域，若能與菲律賓呂宋島保持適當距離，紅霞今明通過巴士海峽時，有機會挑戰輕颱上限或中颱。
目前路徑依然穩定無變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天穿越巴士海峽，明天通過東沙島附近海域，周日登陸中國廣東一帶。目前太平洋高壓勢力穩定，整體路徑變數小。
天氣影響評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依目前路徑研判，暴風圈將短暫掠過恆春半島近海，時間大約只有6至8小時，不會碰到陸地。但外圍環流在今天、明天仍會為部分地區帶來風雨，南北、東西部的天氣差異大。
各地影響：花、東、恆春：大雨及強陣風。南高屏宜沿海：間歇陣雨，沿海強陣風。南高屏宜內陸：間歇陣雨。北北、基桃：午後雷陣雨，注意高溫，強陣風。新竹至嘉義、馬：午後雷陣雨，注意高溫。澎湖、金門：間歇陣雨，強陣風。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。