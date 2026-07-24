停止受理我入境簽證？外交部：摩洛哥尚未回應、國人審慎評估

摩洛哥觀光入境受阻？外交部表示，已透過駐外館處向摩方了解，尚未獲得回覆；建議近期有相關旅行計畫的國人審慎評估，外交部將持續追蹤此案並適時說明。

雄獅旅遊昨天下午在網站公告，暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函，內容指出，摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。Threads社群平台也有旅遊網紅發文，指摩洛哥取消中華民國護照入境，不知道會持續多久。

外交部回應，密切關注媒體報導摩洛哥駐日本大使館對外告知暫停受理赴摩洛哥入境簽證函申請一事；外交部已透過相關駐外館處向摩方瞭解此一舉措的相關情況，不過尚未獲得回覆。

外交部表示，建議近期規畫前往摩洛哥從事商務或旅遊的國人，應審慎評估行程規畫，並密切留意外交部發布的最新資訊；外交部將持續追蹤本案進展並適時對外說明。