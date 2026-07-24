颱風紅霞影響 7航線船班停開15航次

紅霞颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，中央氣象署持續發布海上颱風警報，輕颱紅霞過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，對巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

2026-07-24 11:07