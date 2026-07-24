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颱風紅霞影響 7航線船班停開15航次

中央社／ 台北24日電

颱風紅霞影響部分船班和航班，航港局說，今天包括祖福澳-福州琅岐，共7航線，共15航次停航；民航局統計，截至上午10時，國內線取消1架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線均正常。

根據中央氣象署網站，颱風紅霞今天上午8時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約470公里處，以每小時26轉23公里速度，向西北西進行。

依據民航局紅霞颱風應變小組報告，今天截至上午10時，國內線取消1架次、延誤2架次，而國際暨兩岸航線均正常。

根據交通部航港局天然災害應變小組通報，今天共有7航線，共15航次停航，其中基隆-馬祖部分停航（開航1航次、停航1航次，而基隆至馬祖航線是否開航仍以今天上午11時公告為準）。

其他馬祖福澳-福州琅岐全部停航（4航次）；北竿白沙-福州黃岐、金門-石井、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼部分停航（各開航2航次、停航2航次）；富岡-綠島部分停航（開航12航次、停航2航次）。

航港局呼籲，民眾在颱風期間不要前往離島旅遊，若有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

馬祖 航港局 基隆 紅霞颱風

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