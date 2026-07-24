狂喊餓卻一吃就飽！婦人檢查竟是「癌王」第4期 醫揭飢餓原因

一名75歲、患有糖尿病的婦人，近來經常感到飢餓，卻每次吃沒幾口就飽，還伴隨腹脹不適。經詳細檢查後，發現罹患「癌王」胰臟癌第4期，且癌細胞已擴散至腹腔，目前持續接受治療。

一般認為癌症患者多半會出現食慾不振、不想吃東西的狀況，但為何該病患卻反而「很容易餓、想吃東西」？基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘，在臉書發文解釋，胰臟是負責調節人體血糖的器官，一旦長出腫瘤，可能會破壞正常的血糖調控機制，進而引發「第三型糖尿病」。這類糖尿病最大特徵，就是患者的血糖波動極大，會出現嚴重的忽高忽低。

錢政弘點出容易覺得餓的2關鍵，首先癌細胞破壞胰臟的β細胞，導致胰島素分泌異常。此時雖然患者體內的血糖是升高的，但缺乏胰島素讓血糖進入腦部或肌肉細胞中，所以身體組織呈現飢餓、能量不足的狀態，錢政弘比喻「像看得到那些血糖，但吃不到」。

其次，癌細胞也會破壞α細胞，導致升糖素無法分泌。當人體低血糖時會分泌升糖素，使肝臟釋放肝醣來應急，但胰臟癌患者則喪失了這項「保護機制」，導致患者在血糖劇烈波動時，更容易反覆陷入嚴重的低血糖狀態，這種突發危機，會讓身體長期屬於極度飢餓。

為何會一吃就飽？錢政弘指出，由於癌症影響腹腔內的淋巴結，導致腸道蠕動功能變差，只要稍微進食，肚子就容易脹起來，這也是患者最辛苦的地方。錢政弘提醒，此時在治療與照護上，血糖控制的標準必須適度放寬，例如一般糖尿病患者的糖化血色素，通常會希望控制在7%以內，但對於這類嚴重胰臟癌患者，即使數值上升到8%也沒關係，「不要用太多血糖藥，不然身體很容易不舒服」。