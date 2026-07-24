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「常吃泡麵會變禿頭？」營養師打破迷思…建議這樣搭配吃

香港01／ 撰文：喬納森
圖為追劇吃泡麵示意圖。圖/AI生成
圖為追劇吃泡麵示意圖。圖/AI生成

不少人為了方便而吃泡麵，亦是颱風存糧的必備品。台灣有營養師指泡麵是高油高熱量的加工食品，因而民間傳聞「吃泡麵會禿頭」，營養師解析指沒有直接關係，只是如果配半熟蛋，生蛋白中的成分可能抑制生物素吸收，長期食用會讓頭髮營養不足，增加掉髮風險。營養師亦建議先用熱水去除麵體的部分油脂，再配雞蛋、青菜或瘦肉一起吃，使營養更均衡。

營養師高敏敏指泡麵是高油高熱量的加工食品，經常食用容易致肥，增加心血管及腎臟的負擔，吃下一整碗就可能攝取上千毫克鈉，對控制血壓有壞影響。若僅吃麵和湯，便缺乏了蛋白質、蔬菜和纖維，導致營養不均衡。對於平時愛熬夜、壓力大的人，高鈉飲食更可能引發水腫與暗瘡。

至於民間流傳「吃泡麵會禿頭」，高敏敏澄清指兩者並沒有直接關聯，掉髮原因多半是壓力、遺傳及清潔不當或營養不均衡等引起。但她指如果吃泡麵經常搭配半熟蛋食用，生蛋白中的成分可能抑制生物素吸收，長期下來會讓頭髮營養不足，增加掉髮風險。

高敏敏強調，泡麵並非完全不能吃，只要吃得聰明便可，她建議可選擇非油炸麵，先用熱水將麵體泡過再換水沖泡，以去除部分油脂，並減少調味包的用量，而配雞蛋、青菜或瘦肉一起吃，營養更均衡。「最好將泡麵視為應急的選擇，並透過聰明搭配把它升級成一餐更健康的料理，才能吃得安心又不傷身」。

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文章授權轉載自《香港01》

泡麵 高敏敏 禿頭 雞蛋

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