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紅霞有望升格中颱！專家估巔峰強度登陸廣東 今晚到明天最接近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

紅霞颱風逼近，中央氣象署持續發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，比中央氣象署晚了6個小時，日本氣象廳今天凌晨2時正式命名為紅霞颱風，清晨5時30分的海上颱風警報也終於看到紅霞颱風的名字。

目前海上颱風警報持續發布中，預報路徑大致穩定，並沒有明顯變化。吳聖宇表示，颱風今天經過巴士海峽，明天掠過台灣西南方海域後，朝向中國廣東東部沿岸靠近，周日就會進入廣東省，並繼續深入華南內陸地區。

「今晚到明天上午之間最靠近台灣」，吳聖宇說，暴風圈邊緣掠過海上颱風警報的警戒線附近，明天中午後就會逐漸離開台灣附近海域。

他說，未來24至36小時內，紅霞颱風將要經過的區域海溫偏高、大氣條件良好，強度將持續增強，暴風圈也將擴大，尤其是今晚到明天白天在台灣西南方海域活動這一段過程發展會最為明顯，有機會達到中度颱風等級，未來將以巔峰強度登陸廣東東部沿岸。

對台灣來說主要是外圍環流影響，吳聖宇表示，今天東半部、恆春半島有短暫陣雨，下半天到晚間花東、恆春半島雨勢增大，有局部大雨發生機會。台東、綠島蘭嶼、恆春半島等地上午起風力增大，新竹以北到北海岸、東北角、宜蘭一帶沿海下午到晚間風力也將增大。大台北地區、中南部近山區、花東縱谷局部地區有36度以上高溫發生機會。

吳聖宇表示，明天大台北東側、東半部、恆春半島、南部地區有陣雨或短暫陣雨，中北部地區雲量較多，降雨機會相對較低，留意局部熱力對流發展造成的降雨。花東、恆春半島及南部山區有大雨，其中在台東山區有局部豪雨發生機會。北北桃、宜蘭、台東、綠島蘭嶼、恆春半島、高屏、澎湖金門等地沿海及高地有較強陣風發生機會。中北部地區留意高溫或局部焚風出現的可能性。

周日紅霞颱風遠離，偏南風仍將帶來水氣，吳聖宇表示，台東、恆春半島、高屏一帶有短暫陣雨機會，西半部地區留意午後局部大雷雨現象。前往港澳地區的民眾，可能要留意航班是否受到影響，雖然紅霞颱風是在廣東東部登陸，對港澳地區影響相對較小，但是仍有風雨出現的機會，要多注意航班起降的變動消息。

​※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。​

紅霞颱風 廣東

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