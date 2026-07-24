紅霞海警影響熱區曝 白海豚颱風接力生成？賈新興指這時機率高

紅霞颱風海上颱風警報已發布。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今明兩天受到颱風外圍環流影響，高屏及花東降雨時間長。此外，觀察周日至下周一換日線以西熱帶系統發展，另一個颱風白海豚生成機率高。

未來10天高溫悶熱，賈新興表示，下周四前午後雷陣雨為主，下周四起轉為午後零星短暫陣雨。明天受紅霞颱風外圍環流影響，花東及台南以南有陣雨，午後苗栗至嘉義亦轉有零星短暫雨，台東及屏東有較大雨勢發生的機率。周日，花東及恆春半島有局部雨，新竹以南亦有局部短暫陣雨。

他說，下周一，台東至恆春半島有短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。下周二，午後桃園以南及宜花有零星短暫陣雨。下周三，白天台中以南有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫雨。下周四至8月2日，午後各地山區及嘉義以南有零星短暫雨。

​※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。​

紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。圖／取自賈新興臉書