紅霞颱風今晚至明天最接近 花東+南部慎防強風豪雨

中央氣象署已經在昨天深夜已針對今年第12號颱風發布海上颱風警報。中央氣象署科長林秉煜表示，今天清晨日本氣象廳正式給予颱風名稱，所以正式命名紅霞颱風，今天上午8時距離鵝鑾鼻東南方470公里海面上，未來朝西北西方向穩定移動。今晚到明天是颱風最接近的時候，花東、恆春半島可能有局部大雨或豪雨，南部地區也可能會有局部大雨出現。山區可能會有坍方、落石、溪水暴漲情形，切勿進入山區活動。

林秉煜表示，從颱風中心對流看起來它的結構相當扎實，強度也比過去來得好，預計它往西北西移動過程當中，強度會持續增強，暴風半徑還是會持續擴大。它對巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽南部將構成威脅，尤其在颱風近中心附近浪高可以來到4至6公尺，航行船隻要特別小心。

他說，距離颱風中心附近的對流相對來說旺盛且密集，台灣附近雲量偏多。西半部地區維持多雲到晴的天氣，相對比較穩定，要留意高溫情形。東半部因對流雲系持續移入，尤其蘭嶼、恆春半島今天可能有間歇性驟雨出現，氣象署今晨也針對蘭嶼發布大雷雨即時訊息，有強風和明顯降雨。

風力預報趨勢，林秉煜說，颱風從東南側往西南側移動過程，白天東南部偏向東南風，風力比較強的地方在東南部地區和恆春半島。此外，受到地形作用，在北台灣地區的桃園以北、宜蘭，還有在台灣海峽側，風力相對來說偏大的。

林秉煜表示，今晚到明天清晨，颱風從東南側移動到台灣的西南側，明天上午8時颱風距離鵝鑾鼻大約只有300公里左右，風力感受會比較明顯的有恆春半島、蘭嶼，還有東南部地區、南部沿海地區、北台灣沿海地區、連江地區，風力也會逐漸變大。明天隨著颱風朝西北西移動的過程，花蓮、澎湖地區風力也會明顯增強。

今天台灣附近浪高仍然偏弱，林秉煜表示，因為颱風並不是很強，所以台東、蘭嶼目前觀測浪高只有1公尺左右。不過，今晚颱風逐漸接近，台灣附近浪高包括花東地區和南部地區，浪會來到2公尺以上。特別是蘭嶼地區的浪會來到3公尺以上，海邊活動要特別注意安全。隨著颱風愈來愈接近，它的強度也會愈來愈強，包含東半部地區、台灣西南側也都開始會出現長浪情形。

林秉煜表示，比較強的對流雲系在今天白天正在通過蘭嶼，並且逐漸接近恆春半島，可能在今天白天地區這些地區會出現驟雨情形，花東和恆春半島今天降雨機率偏高，特別注意局部較大雨勢。西半部地區雲量相對偏少，今天天氣相對穩定，午後有零星降雨，白天注意高溫情況。

未來降雨趨勢，他說，今天花東地區有局部較大雨勢，西半部地區相對比較穩定、偶有午後雷陣雨。今晚到明天，是颱風相對最接近台灣的時候，包含花東、恆春半島可能有局部大雨或豪雨，南部地區可能有局部大雨出現。明天中部以北地區可能有沉降作用帶來高溫情形，如果颱風移動速度偏快，所帶來的南風比較明顯，午後雷陣雨的範圍可能會更廣一些。

林秉煜表示，明天下半天之後颱風逐漸遠離，周日南方雲系北移，帶來的水氣偏多，花東地區和南部地區天氣不穩定，其他地區午後雷陣雨機率也相對偏高。

颱風影響期間，林秉煜表示，北台灣和南台灣沿海空曠地區和各離島有8至9級強陣風，蘭嶼及恆春半島可能會有9至10級強陣風出現。南部、東部、東南部地區沿海浪高可能來到3公尺以上，海邊活動特別注意安全。

至於颱風強度，林秉煜表示，它未來持續朝西北西移動過程，強度會愈來愈強，它未來可能來到接近中國的廣東、廣西一帶，強度可能達到中颱的強度，它的暴風半徑有可能來到180公里。屆時它可能已經脫離海警範圍了。

南部地區是否有機會颱風假？林秉煜說，颱風最接近的時候，會對東南部地區和高屏地區帶來8至9級強陣風，恆春半島可能會有10級強陣風，蘭嶼、綠島也可能會有10級強陣風。至於是否達到颱風假標準，以及各縣市是否放颱風假，要視各縣市首長決定。

監測浪高。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今晚預報浪高。圖／中央氣象署提供