冷氣、冰箱誰是大魔王？2026十大吃電怪獸

夏季省電抗漲必看！

盛夏大暑高溫連日飆破新高，伴隨夏季電價上路，家家戶戶的電費帳單也迎來一年之中的最高峰。為了守住荷包，如何有效揪出家中的能耗黑洞，成為全民在酷暑中最關心的實用話題。尤其隨著新能源時代來臨，許多人家中更迎來了動輒7kW起跳、堪稱真正終極大魔王的「電動車充電樁」，讓家庭用電攻防戰變得更加白熱化。

究竟在日常琳瑯滿目的普羅家電中，誰才是默默掏空大眾錢包的頭號嫌疑犯？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/7/20～2026/7/19），討論度最高的「家中十大吃電怪獸」排行榜。本篇除了為您依序揭曉能耗元兇，更同步整理台電官方的科學節能指南，教您用最正確的觀念，在炎夏裡精準省電！

No.10 電鍋、快煮鍋

聲量：1,921筆

廚房必備的電鍋系列看似無害，加熱時600W至1,400W的高功率其實非常驚人。不過，電鍋真正的電費陷阱其實有兩個：一是「大鍋小用」的加熱浪費，二是默默運轉的「自動保溫功能」！電鍋跳起來後保溫功率約40W，如果插頭不拔放置一整天，光是保溫就會白白吃掉將近1度電；而微電腦電子鍋則要注意，雖然控溫精準，但因煮飯時間長且密閉保溫時間往往拉得更長，長期的保溫耗電同樣不容小覷。

此次調查中，「電鍋、快煮鍋」的聲量最高峰源於Threads網友的貼文，原PO抱怨長輩老是碎念「用電鍋蒸1到2顆水煮蛋，導致家裡電費暴增到2,000多元」，好奇詢問「大同電鍋真的很耗電嗎？」話題一出，網友紛紛表示：「蒸兩顆蛋才10分鐘，是用得了多少電」、「大同電鍋功率600W，建議妳一次蒸20顆比較划算」、「建議一次煮十顆蛋，其他吃不完冰冰箱」、「那超商茶葉蛋一顆應該賣50元才對吧」。

【省電小招】

飯熟、蒸好後立刻關閉電源並拔掉插頭，避免長時間開啟自動保溫。

電子鍋善用「快煮模式」縮短加熱時間；快煮鍋煮食時務必加蓋，鎖住熱量不散失。

No.9 電視、液晶螢幕

示意圖／unsplash

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聲量：2,210筆

電視和螢幕雖然不會瞬間加熱，但它的電費陷阱在於「尺寸越大越吃電」與常被忽視的「周邊待機電力」！現代智慧電視為了隨開隨看，關機時其實仍在低度聯網待機。更恐怖的是電視後方綑綁的第四台機上盒，常常關機後仍消耗高達10W的電力，24小時開著一年就會默默吸走近90度電，是不折不扣的隱形吸血鬼。

在PTT論壇上，曾有網友發問：「電視大小多一倍，用電會差很多嗎？」立刻引來大批苦主認證越大越吃電：「十年前55吋LED只要200W左右，現在75吋Mini LED都要450W左右」、「很耗電沒錯，整面都要發光，越大越吃電」、「電視還有晶片運算需求，黑科技都是耗電量堆出來的」。

【省電小招】

將電視、機上盒與音響插頭集中在獨立開關延長線上，不看時一鍵切斷總電源。

暫時離開座位時隨手按下面板電源鍵，比單純讓螢幕顯示全黑畫面或切換至螢幕保護程式更省電。

No.8 電熱水器

聲量：2,395筆

每每探討家用電器的耗電排行，電熱水器無疑位居前列。多數消費者傾向聚焦在瞬間功率高達10,000W的瞬熱式機型，卻忽略了儲熱式熱水器所帶來的「待機耗能陷阱」。儲熱式機型為了維持固定水溫，全天候重複著「散熱、重啟加熱」的運作機制，一日下來光是保溫與反覆加熱就耗費不少的無效電力，成為名副其實的電費黑洞。

尤其到換季或收到驚人帳單時，電熱水器總是穩坐各大論壇的「苦主抱怨專區」首位。網友們紛紛現身說法：「我的方式是要洗澡時才開總閘，不用就關掉，真的省超多！」、「電熱水器沒有在省電的，都是非常耗電」、「如果非常在意電費，唯一的解法就是直上熱泵熱水器，一般電熱器的加熱棒根本無法省電」。

【省電小招】

儲熱式加裝定時器，設定在洗澡前1小時才通電，睡前自動斷電，避開長達十幾小時的無效保溫。

瞬熱式進行季節性調溫，夏天時將面板火力調低（如5檔調至1檔），並改用省水蓮蓬頭降低出水量，減少加熱負擔。

No.7 電扇

示意圖／unsplash

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聲量：2,559筆

電風扇在大型電器中普遍被視為「省電小天使」，但其耗電關鍵在於馬達技術與使用邏輯。傳統AC交流電扇功耗約50W至80W，而新型DC直流變頻電扇功率僅20W至30W，兩者功耗相差一倍以上。此外，市售水冷扇因多了水泵運作，耗電量是一般電扇的2到3倍；若在潮濕的台灣夏季將水冷扇與冷氣共用，會導致室內濕度飆高，反而促使冷氣為了除濕而瘋狂運轉，演變成雙重吃電怪獸。

不過只要懂得搭配，這隻小天使就能變身神隊友，網友紛紛熱心分享搭配心法：「冷氣開27度＋循環扇，體感比以前開24度還涼，重點是電費還變便宜」、「室內加一台循環扇，整個空間的冷空氣才會流動，那種涼感是均勻舒服的」、「開冷氣真的要搭配風扇才會涼」。

【省電小招】

優先更換為DC直流變頻電扇，並將循環扇背對冷氣、面朝室內中心或斜上方45度角吹，加速冷空氣均勻分布以減少冷氣壓縮機運轉時間。

定期清理扇葉與進氣網，避免積灰塵導致馬達負載增加。

水冷扇切勿在冷氣房內使用，應置於通風良好的半開放空間並加入冰塊降溫。

No.6 電熱水瓶、飲水機

聲量：2,709筆

在廚房電器的電費黑洞中，電熱水瓶與開飲機的殺傷力長年被嚴重低估。民眾普遍對其低功率的保溫功能缺乏警覺，然而這類家電因全天候高頻率地重啟加熱，積少成多的能耗極為驚人。根據台電實測，一台10公升的開飲機，一整年的待機保溫耗電量可高達300至400度電，全年累計功耗甚至超越了一台全新一級能效的雙門電冰箱。

在社群上，如何喝水最省電也是長年熱議的話題，特別是「快煮壺搭配保溫瓶」的組合備受推崇，網友們紛紛分享實測心得：「飲水機電費真的貴，我都用鍋子或熱水壺煮一下，倒入保溫杯最省」、「改用瞬熱型的淨水器後，電費省很多」、「不要買帶有自動加熱保溫功能的，那種都是隱形耗電黑洞，用多少燒多少最省電」。

【省電小招】

改用「快煮壺＋保溫瓶」的組合，需要熱水時才用快煮壺短時間加熱，隨後倒入無電力的真空保溫壺儲存，徹底阻斷 24 小時連續保溫的吸血鬼電力。

善用電熱水瓶的省電定時功能，在深夜睡眠或白天出門等不使用的時段自動斷電。

台電建議，日常設定水溫時，將溫度設定在90℃會比98℃節省約25％的電費。

No.5 電暖器

聲量：4,031筆

雖然目前正值炎夏，但許多民眾會趁著家電換季折扣，提前部署抗寒家電。在《網路溫度計DailyView》的調查中，電暖器家族長年被公認為冬季的能耗殺手。這類將電能轉化為熱能的電器，消耗功率普遍高達800W至1,500W，與微波爐同屬高功率級距。網友分析指出，若等冬天寒流來襲時，選錯加熱速度較慢的葉片式或對流式進行全室暖房，其累積的電費漲幅往往比夏季冷氣更令人咋舌，因此高居吃電榜第五名。

曾有網友在PTT發文求助，表示自己因體質怕冷，天氣一變冷在家幾乎整天開著暖氣，卻被公公碎念浪費電，因而好奇詢問「暖氣開整天電費會很貴嗎？」話題引發熱烈討論。許多苦主紛紛指出：「跟你夏天開冷氣一樣，溫度決定耗電」、「一天24小時都開的話，特別是電費上漲後真的很有感」、「如果家裡是變頻冷暖氣就不用怕，如果是吃電怪獸傳統電暖爐，開整天荷包絕對大失血」。

【省電小招】

全室暖房若使用冷暖空調，建議溫度設定在22°C至24°C，並將風向調為向下，搭配電風扇或循環扇加速空氣對流，避免熱空氣上浮。

局部抗寒善用「電熱毯」取代傳統電暖器，電熱毯功率僅約60W至150W，直接對人體導熱，能省下近九成電力。

No.4 洗、脫、烘衣機

示意圖／unsplash

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聲量：4,146筆

在夏季高溫潮濕、午後雷陣雨頻繁的季節裡，洗、脫、烘衣機的使用頻率可說是大幅提升。雖然單純依靠馬達轉動的洗衣與脫水行程極為省電，單次功耗僅約0.2至0.5度；然而，若開啟滾筒洗衣機的「溫水洗淨」或使用傳統「電熱冷凝式」烘衣功能，內部的電熱管便會全力運作，功率瞬間飆升至1,000W到1,500W，一鍵到底的洗烘流程往往耗時數小時，成為頂級耗能設備。

洗脫烘機種的實用性與省電秘訣長年備受關注，帶動聲量穩定爬升；許多網友認為機型技術是省電的關鍵：「傳統熱風式才耗電，烘4小時都不會乾」、「烘乾機耗電的問題，印象中使用加熱式的會比較耗電，熱泵式的會省一點」、「用日系品牌的熱泵烘衣機，它耗電量真的比傳統電熱式少非常多」。

【省電小招】

平時洗衣優先選擇「常溫」或「冷水」模式，並將衣物累積至洗衣籃八分滿再集中清洗，避免因少量衣物頻繁啟動馬達而增加無謂能耗。

烘衣前務必清理棉絮濾網以保持熱風循環暢通；脫水時可提高轉速並嘗試加入一條乾毛巾共同脫水3分鐘，加速帶走水分以大幅縮短後續烘乾時間。

No.3 除濕機

聲量：4,407筆

台灣長年潮濕，除濕機幾乎是全天候待命的家電，核心能耗關鍵在於「技術原理」與「空間密閉度」。市面常見的「壓縮機式」運作省電，約7小時才用1度電；但若選到內建加熱器的「除濕輪式」，耗電量會直接翻倍。此外，許多人除濕時沒有注意關閉門窗，導致室外濕氣源源不絕湧入，機器為了達標只能被迫全功率運轉，這才是真正的吃電主因。

值得注意的是，近年大紅的「全屋吊隱式除濕」，最近也引發了激烈的電費論戰。有網友在新家開箱時直言：「全屋除濕的耗電真的很可怕，最後直接放棄，改回傳統落地除濕機。」許多網友則點出結構性問題：「光壓縮機大小就差那麼多，電費怎麼可能差不多」、「出風口在天花板，在物理除濕效率上本來就極差」，並建議除非預算無上限，否則設定運作時間與特定濕度才是止血策略。

【省電小招】

除濕時務必緊閉門窗，將落地機台置於房間中央並搭配循環扇，加速室內空氣對流以縮短壓縮機高功率運轉時間。

選購認明能源效率第1級標章，日常濕度控制在50％至55％即可，並每兩週定期清洗濾網以維持進風效率。

No.2 冰箱、冷凍櫃

示意圖／pixabay

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聲量：8,091筆

冰箱作為唯一全年無休、24小時全面運轉的家電，雖然單次運轉功率不高，但長年累月下來，電費帳單的厚度直接讓它坐穩亞軍寶座。台電對此特別提醒，冰箱塞得滿滿滿不但耗電，也容易讓食材壞得更快。日常使用時，如果把熱菜直接冰進去、或是冰箱周圍塞滿雜物導致無法散熱，都會逼得壓縮機為了降溫而浪費更多電力。

有趣的是，社群上關於「冰箱省電」的奇葩偏方也常鬧出家庭革命。曾有網友發文表示媽媽為了省電，每天深夜11點定時把冰箱插頭拔掉，理由是「半夜又沒人開冰箱」，結果導致全家食物退冰酸掉，自己還因此兩度腸胃炎。這篇貼文引發極大迴響，網友紛紛開轟：「冰箱不是冷氣，不能這樣開開關關！」、「啟動瞬間的耗能，比恆溫運轉一整天還要貴」、「這不是省電，這是花錢買腸胃藥」。

【省電小招】

台電建議，冷藏室儲存量8分滿剛剛好，一定要留空間讓冷氣對流。

冰箱背面至少離牆壁10公分，上面及左右兩側也要保持通風空間；此外，可以拿一張紙鈔夾在門縫測試，如果能輕易抽出來，代表橡膠膠條已經老化漏風。

No.1 冷氣

示意圖／pixabay

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聲量：27,992筆

在本次調查中，冷氣機以壓倒性的近3萬筆聲量，毫無懸念登頂夏季的「電費大魔王」。每逢7月大暑，動輒37、38度的極端高溫讓全台住宅用電量頻創新高，讓網友忍不住哀號：「根本是火爐，我朋友還說我浪費電」、「我家四台冷氣，七月份開始的電費支出讓我覺得很嚇人」、「一月就開加一，只有下雨時沒開」、「住在西曬的地方真的很悶熱，不開會死啊」、「除了去上班，冷氣都沒關過」。

冷氣的耗電關鍵在於變頻與定頻的馬達運作邏輯：傳統定頻冷氣達到設定溫度後馬達便關閉，室溫回升又以最大電流重新發動，這種反覆啟動的瞬間電流極為吃電；而變頻冷氣達到設定溫度後會轉為低頻微幅運轉（功耗甚至可降到與吹風機相近的200W至300W），兩者電費差距可達50％以上。

台電指出，想要冷氣又涼又節電，選購與日常使用皆有其科學指標。添購新機時應揚棄舊有的EER標準，全面認明最新啟用的「CSPF（冷氣季節性能因數）」與能源效率分級第1級標章，CSPF數值越高代表越省電，其每提高0.1就能減少約2％至3％的耗電。此外，台電也提供了一套精準的換算公式：「室內坪數✖0.15＝所需冷氣噸數」，若屬於複合型空間、頂樓或西曬房，則必須適度加大噸數，才不會讓冷氣長時間超負荷高功率運轉，落入越吹越貴的能耗陷阱。

【省電小招】

將溫度控制在26°C至28°C之間（每提高1°C可省電6％），並將風量調至「自動模式（Auto）」搭配電風扇或循環扇，利用風扇產生的蒸發散熱感，讓體感溫度現降2°C至3°C。

台電建議每兩週定期清洗空氣濾網，避免灰塵阻塞降低熱交換效率，可為冷氣省下最高15％的電力。

冷氣在首次開機上工前，建議先開啟送風半小時，並確保室外機周圍通風無雜物，避免機體溫度過高而耗電。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月20日至2026年7月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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