颱風紅霞海警發布 南迴公路等5路段恐實施管制

中央氣象署23日深夜發布第12號輕度颱風海上警報，交通部公路局評估台9線南迴公路、台11線東部濱海公路等5個路段可能實施管制，提醒用路人留意路況資訊。

公路局今天發布新聞稿指出，因應颱風紅霞海上警報，已於上午7時開設應變小組，並召開防汛應變整備作業。

依最新氣象情資顯示，受颱風紅霞影響，南花蓮、台東、恆春半島及屏東山區有短時大雨及長時豪雨發生機率，公路局將逐級提升警戒作業，維護用路人安全。

公路局目前研判可能實施管制路段，包括台9線南迴公路、台11線東部濱海公路、台20線南橫公路（東段）、台23線東富公路、台26線屏鵝公路。

公路局將依即時氣象情資及現場情況機動調整，建議民眾多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網掌握資訊，公路局也會適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）及各大媒體。

公路局呼籲，考量山區公路受災恐中斷，延時搶通恐超過1日，請山區聚落預備充足物資，並請重症或慢性病患者考量先行下山。

公路局也呼籲旅遊、運輸業者及旅客，適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路；山區旅宿業者請預留存糧、用水及柴油等備用物資，山區住宿者自備個人用藥及必需品。