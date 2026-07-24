聽新聞
0:00 / 0:00
國家級警報響！大雷雨狂轟蘭嶼 伴隨閃電落雷
中央氣象署針對台東縣蘭嶼鄉發布大雷雨即時訊息，已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS），有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防低能見度、雷擊。
今、明兩天紅霞颱風外圍環流影響，中央氣象署說，今天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚東部、東南部地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率。
明天東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。