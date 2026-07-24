國家級警報響！大雷雨狂轟蘭嶼 伴隨閃電落雷

中央氣象署針對台東縣蘭嶼鄉發布大雷雨即時訊息，已針對此大雷雨發布災防告警訊息（PWS），有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，慎防低能見度、雷擊。

今、明兩天紅霞颱風外圍環流影響，中央氣象署說，今天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部地區有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚東部、東南部地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率。

明天東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。