快訊

台灣人恐怕無法去摩洛哥？ 雄獅旅遊公告暫停受理觀光入境簽證

行動電源起火意外頻傳！台鐵官方最新處置5步驟 這1點很重要

紅霞昨以「無名」颱風升格發海警 粉專曝原因：2地影響最大

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人恐怕無法去摩洛哥？ 雄獅旅遊公告暫停受理觀光入境簽證

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
摩洛哥。新華社
摩洛哥。新華社

雄獅旅遊昨天下午在網站公告，暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函，內容指出，摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。Threads社群平台也有旅遊網紅發文，指摩洛哥取消中華民國護照入境，不知道會持續多久。不過，我外交部和摩洛哥截至目前尚未發布相關訊息。

雄獅旅遊網站公告，「摩洛哥觀光入境簽證函-暫停受理」，「此辦證項目目前暫停受理-摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。此辦證項目為日本使館核發的入境許可證（非簽證），持該文件於抵達摩國機場時會給予停留14天停留簽證（須於機場支付約2000日幣等值之當地幣）。摩洛哥簽證確認函，台灣護照只能停留14天，且須於簽證到期日前離境摩洛哥。送日本簽證處，簽證資料、工作天及費用以申請時為準，至少於出發前50天申請，目前審核工作天不穩定」。

旅遊網紅「Lauren的世界走讀計劃」在Threads發文，「摩洛哥取消台灣護照入境，這是確定的消息，不知道會持續多久，如果最近要去的旅客，感覺去跟當地local或是旅行社取消囉」。

雄獅旅遊昨天下午在網站公告，暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函。圖／取自雄獅旅遊網站
雄獅旅遊昨天下午在網站公告，暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函。圖／取自雄獅旅遊網站

簽證 摩洛哥 台灣人

延伸閱讀

布局美國市場別踩雷 台企設倉及派員赴美恐有被課稅、拒入境風險

加公民持有突尼西亞護照 美拘12小時拒入境！還沒收手機

台美未簽租稅協定 企業赴美設倉、派員服務兩大風險一次看

阿聯酋班機22日晚備降杭州…373人受困機艙10小時 乘客一度暈倒

相關新聞

紅霞昨以「無名」颱風升格發海警 粉專曝原因：恆春、東半部影響最大

中央氣象署昨晚8時率先宣布熱帶性低氣壓升格為颱風，並暫時以「NO NAME」稱呼，接著昨天深夜發布海上颱風警報。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，少見的「NO NAME」無名颱風，上一個以無名的方式升格的颱風已經是6年前，2020年8月的米克拉颱風了。而若以路徑較為相似的颱風則為10年前，2016年10月的艾利颱風。

紅霞颱風今將穿越巴士海峽 粉專指3縣市明受外圍環流影響 恐強風大雨

中央氣象署昨晚8時率先將熱帶性低氣壓升格為輕度颱風，暫時以「NO NAME」（未命名）方式稱呼它，並於昨天深夜發布海上颱風警報。之後日本氣象廳將其命名為紅霞颱風。至於當時我氣象署發布海警仍以「NO NAME」的原因，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於負責西北太平洋國際命名的日本氣象廳，昨晚尚未將其升格並命名。

台灣人恐怕無法去摩洛哥？ 雄獅旅遊公告暫停受理觀光入境簽證

雄獅旅遊昨天下午在網站公告，暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函，內容指出，摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。Threads社群平台也有旅遊網紅發文，指摩洛哥取消中華民國護照入境，不知道會持續多久。不過，我外交部和摩洛哥截至目前尚未發布相關訊息。

紅霞颱風有機會「無害通過」？ 專家曝有4大必修功課 期許不踩紅線

紅霞颱風昨晚生成，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，輕颱紅霞循著環境駛流場的導引下，繼續往西北西方向前進。

紅霞颱風正式命名！逐漸增強長胖 外圍環流今明影響台灣

中央氣象署昨天深夜11時30分發布今年第12號未命名颱風的海上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，為自2020年米克拉颱風之後，再度出現第1報標示為「未命名」的颱風警報，路徑未來會經過巴士海峽、台灣西南方海面之後趨向廣東東部沿岸登陸。

輕颱紅霞海警續發 吳德榮：花蓮以南+屏東防雨災 中部以北飆極端高溫

中央氣象署發布輕颱紅霞的海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東半部水氣逐漸增多，南由恆春半島北至東北角，降雨愈晚愈明顯。明天紅霞颱風外圍雲系影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨，北部影響輕微。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。