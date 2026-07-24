台灣人恐怕無法去摩洛哥？ 雄獅旅遊公告暫停受理觀光入境簽證

雄獅旅遊昨天下午在網站公告，暫停受理摩洛哥觀光入境簽證函，內容指出，摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。Threads社群平台也有旅遊網紅發文，指摩洛哥取消中華民國護照入境，不知道會持續多久。不過，我外交部和摩洛哥截至目前尚未發布相關訊息。

雄獅旅遊網站公告，「摩洛哥觀光入境簽證函-暫停受理」，「此辦證項目目前暫停受理-摩洛哥駐日本大使館於2026年7月23日公告停止受理簽證申請。此辦證項目為日本使館核發的入境許可證（非簽證），持該文件於抵達摩國機場時會給予停留14天停留簽證（須於機場支付約2000日幣等值之當地幣）。摩洛哥簽證確認函，台灣護照只能停留14天，且須於簽證到期日前離境摩洛哥。送日本簽證處，簽證資料、工作天及費用以申請時為準，至少於出發前50天申請，目前審核工作天不穩定」。

旅遊網紅「Lauren的世界走讀計劃」在Threads發文，「摩洛哥取消台灣護照入境，這是確定的消息，不知道會持續多久，如果最近要去的旅客，感覺去跟當地local或是旅行社取消囉」。