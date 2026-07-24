紅霞颱風正式命名！逐漸增強長胖 外圍環流今明影響台灣

中央氣象署昨天深夜11時30分發布今年第12號未命名颱風的海上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，為自2020年米克拉颱風之後，再度出現第1報標示為「未命名」的颱風警報，路徑未來會經過巴士海峽、台灣西南方海面之後趨向廣東東部沿岸登陸。

日本氣象廳今晨已命名為紅霞颱風。吳聖宇說，此颱風未來24至48小時將經過的海面海溫偏高，大氣條件較佳，有利於強度逐漸增強，暴風半徑亦將逐漸擴大，預估至登陸廣東東部沿岸之前將達到強度最強的階段。

紅霞颱風雖然不會直接侵襲台灣，但吳聖宇表示，外圍環流仍將在今天至明天影響台灣天氣。今天白天颱風逐漸進入巴士海峽，外圍環流雲層接近，東半部、恆春半島會逐漸有短暫陣雨機會，大台北、西半部地區天氣穩定，偏東風將為北部、東北部沿岸，以及台東、恆春半島沿岸、綠島蘭嶼等地區帶來較強陣風。西半部地區容易有高溫，尤其西北部地區留意焚風出現機會。

吳聖宇表示，今天晚間到明天白天期間，颱風經過巴士海峽進入台灣西南方海面，並且繼續往廣東沿岸靠近，將是颱風外圍環流影響最明顯的一段時間。大台北東側、東半部、恆春半島以及南部地區有陣雨或短暫陣雨，其中在花東、恆春半島有大雨，台東山區有局部豪雨發生機會。中北部地區位於背風面，降雨不明顯。

他說，新竹以北到宜蘭沿岸、台東沿岸及綠島蘭嶼、恆春半島到南高屏沿岸、外島的澎湖金門等地都有強陣風出現機會。中北部地區持續有背風面高溫或或局部焚風發生的機會。

吳聖宇表示，紅霞颱風明天晚間在廣東東部登陸，逐漸遠離並且減弱，台灣受外圍環流影響的風雨也將緩和下來。周日颱風已經繼續深入大陸華南內陸並且持續減弱，後續沒有西南氣流之類的情況，但是偏南風帶來水氣，南部、恆春半島、台東地區仍有短暫陣雨，中北部午後可能有局部大雷雨出現機會。