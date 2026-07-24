紅霞昨以「無名」颱風升格發海警 粉專曝原因 恆春、東半部影響最大

中央氣象署昨晚8時率先宣布熱帶性低氣壓升格為颱風，並暫時以「NO NAME」稱呼，接著昨天深夜發布海上颱風警報。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，少見的「NO NAME」無名颱風，上一個以無名的方式升格的颱風已經是6年前，2020年8月的米克拉颱風了。而若以路徑較為相似的颱風則為10年前，2016年10月的艾利颱風。

「觀氣象看天氣」表示，由於西北太平洋RSMC 區域專業氣象中心為日本（JMA），因此若熱帶低壓具有一定規模強度及影響風險，但日本仍未升格颱風，也就是說當熱帶低壓在未來24小時內，有機會進到台灣海警發布區域，且中央氣象署人員經專業資料研判，已經有達到輕颱水準時，就會提前以NO NAME的方式來進行防災預警。

此次的降雨時序，「觀氣象看天氣」表示，今天開始，東半部就會出現間歇雨勢。今晚開始至明天，東部雨勢加大，南部也有間歇大雨。期間高山、恆春及離島陣風8至10級，南部沿海有6至8級陣風出現機會。北部因角隅流也有7至8級陣風，中北部背風面則會有焚風出現。在此起間各地海面風浪都偏大，特別是南部海域。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。