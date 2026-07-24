紅霞颱風今將穿越巴士海峽 粉專指3縣市明受外圍環流影響 恐強風大雨

中央氣象署昨晚8時率先將熱帶性低氣壓升格為輕度颱風，暫時以「NO NAME」（未命名）方式稱呼它，並於昨天深夜發布海上颱風警報。之後日本氣象廳將其命名為紅霞颱風。至於當時我氣象署發布海警仍以「NO NAME」的原因，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於負責西北太平洋國際命名的日本氣象廳，昨晚尚未將其升格並命名。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，紅霞颱風路徑仍無太大變化，預計今天穿越巴士海峽，明天進入東沙島附近海域，周日登陸中國廣東或福建一帶。特別提醒花蓮、台東、恆春半島及屏東南部，明天受到颱風外圍環流影響，需留意大雨及間歇性強風。台南、高雄則有間歇性陣雨及較強陣風，其餘地區以午後雷陣雨為主。

󠀠至於風浪威脅，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部、東部及恆春半島沿海風浪也將明顯增強，避免前往海邊觀浪及從事海上活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。