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紅霞颱風有機會「無害通過」？ 專家曝有4大必修功課 期許不踩紅線
紅霞颱風昨晚生成，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，輕颱紅霞循著環境駛流場的導引下，繼續往西北西方向前進。
「目前，紅霞正朝學習做個無害通過的颱風而努力」，他說，有以下4個必修的功課。第一，紅霞颱風目前的運動速度在每小時27公里至30公里之間，雖然不算慢；但還可以再加速前進，遠離台灣。第二，運動軌跡中，向北分量愈少愈好，也就是挨著海警警戒線遠離，乖乖接受老天安排，不踩紅線。
他說，第三，進入南海後，近中心最大風速將由每秒23公尺，到每秒25公尺，再到每秒30公尺；七級風暴風半徑也從原先的120公里，擴大到150公里。紅霞必須強化自我管理，瘦身減肥，拒絕再胖。第四，紅霞颱風遠離後，不使性子，不引進西南氣流進來；靜靜地來，悄悄地走。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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