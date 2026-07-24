紅霞颱風有機會「無害通過」？ 專家曝有4大必修功課 期許不踩紅線

我國每年新增洗腎人口逾十萬人，目前正在等待腎臟移植約近九千人。為解此困境，台大醫院與生醫公司合作發展再生醫療技術，腎臟病患者在第三期（３ａ）前，以切片方式取出患者健康的腎臟細胞，且利用不到一顆花生米大小的正常腎臟細胞，在體外培養擴增，至腎病末期時回輸體內，重建腎臟功能，避免洗腎。目前技術已完成動物實驗，預計三至四年內可開始臨床應用。

2026-07-24 00:00