輕颱紅霞海警續發 吳德榮：花蓮以南+屏東防雨災 中部以北飆極端高溫

中央氣象署發布輕颱紅霞的海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東半部水氣逐漸增多，南由恆春半島北至東北角，降雨愈晚愈明顯。明天紅霞颱風外圍雲系影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨，北部影響輕微。

溫度方面，他說，今明兩天中部以北白天應防極端高溫。今天西半部因颱風外圍及過山氣流的沉降作用，白天晴朗穩定、高溫炎熱，北部23至37度、中部23至37度、南部25至37度、東部23至35度。

根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱紅霞在呂宋島東方，今天持續往西北西進行，通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域，明天略轉西北、朝廣東前進，周日凌晨登陸廣東一帶。他說，歐洲（ECMWF）模式系集模擬的平均路徑亦顯示類似的預測。路徑潛勢預測圖的紅框及各別成員的分布，皆顯示預測路徑的不確定性明顯縮小。

吳德榮表示，周日東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。下周一、下周二偏南風及紅霞颱風殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，大氣不穩定，午後應注意局部性強對流的發生。未降雨前、天氣偏熱。下周三至下周六水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱紅霞在呂宋島東方，今天持續往西北西進行，通過巴士海峽，暴風範圍掠過台灣南側海域，明天略轉西北、朝廣東前進，周日凌晨登陸廣東一帶。圖／取自氣象署網站