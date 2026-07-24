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準紅霞以「未命名」發海警 周五晚至周六影響台灣最明顯

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署晚間針對準紅霞發布海警。圖／氣象署提供
氣象署晚間針對準紅霞發布海警。圖／氣象署提供

氣象署深夜針對準紅霞颱風發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含巴士海峽及東沙島海面。這是繼米克拉颱風後，台灣6年來首度對「未命名」颱風發布警報，相當罕見。就是因為國際認定的紅霞成颱時間，恐怕與影響台灣時間相當接近，氣象署提前示警，南部、花東地區受外圍環流影響恐有大雨或豪雨。

準紅霞颱風目前近中心風速達每秒18公尺、七級暴風半徑60公里，已達台灣定義的輕度颱風等級。因此氣象署在晚間8時已經將準紅霞颱風，從熱帶性低氣壓升級為今年西北太平洋第12號颱風「未命名」。並於晚間11時30分，發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含南方兩海域。

中央氣象署預報中心科長劉宇其解釋，準紅霞過去一段時間結構變得很好、中心對流發展旺盛，但西北太平洋颱風命名權掌握在世界氣象組織位於日本的區域專業天氣中心，但目前該中心仍未對外發布紅霞生成消息，因此依照慣例，暫以「未命名」方式處理。

準紅霞晚間11時位於台灣東南方680公里海面上，將以穩定速度朝西北西前進，過程環境條件不錯，強度有望再增強。預計周五深夜暴風半徑有機會籠罩海警範圍，周六颱風中心來到台灣西南風，在深夜至周日清晨，從中國華南沿岸登陸。

劉宇其表示，從預估路徑上來看，發布陸警的機率不高。不過颱風外圍環流還是會對全台各地造成不同影響，尤其周五晚間至周六整天，將是颱風影響台灣最劇烈的時間點。

劉宇其指出，風雨時程將分成前後兩部分。周五晚間隨著颱風靠近，迎風面東半部地區、大台北地區就會開始出現雨勢，而花東地區、恆春半島有局部大雨或豪雨機率。等到颱風中心周六到台灣西南方，風場改變，換南部有機會出現局部大雨。

劉宇其表示，準紅霞對全台影響，各地感受很不同。中部以北周六處於颱風背風面，因此高溫少雨，甚至有機會出現焚風，要留意極端高溫。不過風的部分，北海岸、東南部、恆春半島及西南部沿岸都會出現較強風勢。周五晚間北海岸、花東沿海、南部沿海、澎湖及離島就有機會先出現3米以上浪高。

周日隨著颱風遠離，但水氣仍多，南部地區及花東地區天氣仍不穩定，其他地區則需注意午後大雷雨。

颱風 氣象署 東沙島

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