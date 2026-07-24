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新冠進入流行期 疾管署籲民眾打疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
新冠疫情正式進入流行期，屏東縣衛生局提醒民眾把握機會接種，提升保護力。 圖／屏東縣衛生局提供
新冠疫情正式進入流行期，屏東縣衛生局提醒民眾把握機會接種，提升保護力。 圖／屏東縣衛生局提供

國內新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署監測資料顯示，7月12日至18日新冠門急診就診人次達4766人，較前一周增加66.5%，疫情已連續6周上升，正式進入流行期。疾管署呼籲符合資格的民眾，應盡速接種新冠疫苗，以降低感染後重症及死亡風險。

目前公費提供莫德納（Moderna）及Novavax兩款新冠疫苗，均可有效對抗現行主流病毒株，12歲以上民眾可擇一接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，Novavax疫苗全國庫存僅剩約4000劑，效期至7月31日，屆時若未施打將全數銷毀，有接種Novavax需求的民眾，應把握最後機會盡速接種；莫德納疫苗仍有約44.3萬劑庫存，效期分別至8月初及9月底，可持續提供民眾公費接種。

曾淑慧指出，目前每周平均第1劑及第2劑疫苗接種數量約1000多劑，將持續開放給全民，滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症，僅限接種莫德納疫苗。至於現行公費疫苗擴大接種措施至7月底是否會再延長，則仍在討論中。

疾管署提醒，65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫功能不全或免疫力低下者等3類高風險族群，若已接種第1劑且間隔滿6個月（180天），應盡速接種第2劑，以提升保護力，降低重症及死亡風險。

疾管署也規畫今年秋季採購240萬劑最新XFG病毒株新冠疫苗，包括約220萬劑莫德納及20萬劑Novavax。目前藥廠已向食藥署申請變更病毒株，預計10月1日起配合流感疫苗，分兩階段提供高風險族群接種，提升秋冬疫情防護力。

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