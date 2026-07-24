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外科神刀手／魏晉弘獻身小兒外科 讓無肛症童健康長大

聯合報／ 記者陳雨鑫／專訪

<a href='/search/tagging/2/雙和醫院' rel='雙和醫院' data-rel='/2/251532' class='tag'><strong>雙和醫院</strong></a>小兒<a href='/search/tagging/2/外科' rel='外科' data-rel='/2/244191' class='tag'><strong>外科</strong></a>主任<a href='/search/tagging/2/魏晉弘' rel='魏晉弘' data-rel='/2/258459' class='tag'><strong>魏晉弘</strong></a>（中）15年來專精於小兒無肛症治療。 圖／魏晉弘提供
雙和醫院小兒外科主任魏晉弘（中）15年來專精於小兒無肛症治療。 圖／魏晉弘提供

一位30多歲的大女孩，腹部布滿一道道手術疤痕，她從出生起，就因為先天性泄殖腔異常接受多次手術，長年的疼痛讓她對任何刺激都極度敏感。幾個月前，她被轉至雙和醫院小兒外科主任魏晉弘門診，骨盆腔裡有著嚴重沾黏及多處瘻管，排泄對她而言，是「最困難的日常」。

心疼孩子 栽入「下水道」重建

看著她的病歷，魏晉弘心疼她過去辛苦的日子，花時間檢視病史、研究治療方式，接著使用機器人手臂分階段重建泌尿道、陰道及直腸，讓排泄成為簡單的日常，生活回歸正軌，減少未來頻繁手術的機會。

近15年來，魏晉弘將「無肛症」患者的治療視為首要的任務。醫學生時期的他，原本對外科毫無興趣、甚至有點排斥，直到實習時才發現自己對外科的喜愛，當時心中是傾向整形外科、骨科。進入馬偕醫院擔任外科住院醫師後，因小兒外科老師們友善且不藏私的教學態度，以及天天能和小病人互動的特性，他最終選擇了這個從未想過的科別。

魏晉弘認為，小兒外科影響的不只是眼前疾病，而是一個孩子往後數十年的人生。 記者杜建重／攝影
魏晉弘認為，小兒外科影響的不只是眼前疾病，而是一個孩子往後數十年的人生。 記者杜建重／攝影

在一次無肛症的研討會中，老師點名去接待來台演講的國際大師級醫師，他獲得赴美國辛辛那提兒童醫院進修的機會，自此開始接觸無肛症，漸漸開始投入人體深處的骨盆腔「下水道專區」，後續更一頭栽進需要精細作業的先天性直腸、肛門及骨盆重建等手術。

魏晉弘說，無肛症發生率約為四千到五千分之一，是小兒科中非常複雜的先天性疾病，有些無肛症的孩子直腸沒有正常開口，而是與尿道、膀胱、甚至陰道共用出口；或是肛門開口位置不對，太過靠近尿道，雖都稱為「無肛症」，但每位患者的問題截然不同，也讓每場手術都得客製規畫。

手術前，他會反覆研究各種影像資料，預先規畫每個步驟，把流程寫成「劇本」，從病人如何擺位、器械如何準備，到手術下刀第一步、第二步要如何進行，困難病例更是事先與國內外專家討論。每當完成一台手術，看到患者能夠獲得改善，都讓魏晉弘獲得滿滿的成就。

手掌不大 發揮微創器械優勢

治療無肛症手術的術式，包括腹腔鏡、達文西手術，視狀況不同需選擇使用合適的術式。因尿道、膀胱等器官重建時，只要「毫米」的差距，就可能影響孩子未來的排泄功能。他的手不大，如果在過去傳統手術當道，小手能執行的手術術式恐會受限，剛好微創手術的器械能讓他的手獲得最大的發揮。

身為一位外科醫師，魏晉弘每次站上手術台前，都會自問「這個孩子真的需要開刀嗎？」因為每一次手術，都可能在病人身上留下伴隨一生的痕跡。尤其是無肛症患童，成長過程往往需要多次手術治療，他總是反覆思考如何在一次手術中，同時解決多項問題，盡可能減少麻醉與開刀次數。

對他而言，所有努力都是希望孩子能在幼年時，就透過高品質且必要的重建手術完成治療，避免腹部留下縱橫交錯的疤痕，也讓他們未來的人生少一點醫療帶來的負擔。

為了幫助無肛症孩子建立自信，魏晉弘自2022年起舉辦「ARMstrong阿姆斯壯親子運動日」，邀請無肛症及泄殖腔家庭參與，由專業教練與醫療團隊帶領運動，希望孩子知道自己能跑、能跳、能和其他人一樣自在運動，也讓家長放下過度保護，並透過病友相聚，理解「自己並不孤單」。

最大感動 孩子出院開心擊掌

很多人形容小兒科是即將「滅科」的專科，小兒外科更是被醫院視為雞肋。魏晉弘說，每當自我介紹是小兒外科醫師時，常常得到的回應是「你不做成人手術怎麼活得下去？」但在他眼裡，小兒外科與成人外科最大的不同在於：醫師的診治影響的不只是眼前的疾病，而是一個孩子往後數十年的人生。

這條路上最令他感動的是，每位孩子手術後出院，能與自己開心擊掌，之後每年回診都還是維持同樣笑容，告訴你「我已經健康順利長大」，那種成就感是難以被任何事情取代的。

魏晉弘至今已為逾百名孩子完成重建手術，也陪伴他們重新展開人生。他認為，小兒外科最令人驚豔的，固然是精細的手術技術與一個個感人的生命故事，但更珍貴的是，透過醫療讓這些孩子與家庭有機會回到相同的起跑點，和其他孩子一樣，勇於追逐未來。

也因此，他期盼社會能投入更多資源支持小兒外科，吸引更多年輕醫師投入，讓這份改變孩子一生的專業得以延續。

魏晉弘

年齡：48歲

現任：

雙和醫院小兒外科主任、台北醫學大學醫學系副教授、IRCAD-Taiwan小兒外科微創手術課程主任、亞洲兒童大腸直腸課程籌備主任

紀錄：

國內無肛症及泄殖腔異常病例超過150位

多次去越南進行手術教學及治療超過50位患者

手掌長寬：

19×19公分（東方成年男性18×18公分）

魏晉弘醫師的手掌長寬是19×19公分。 記者杜建重／攝影
魏晉弘醫師的手掌長寬是19×19公分。 記者杜建重／攝影

雙和醫院 魏晉弘 外科 兒科 骨盆重建 手術 微創

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