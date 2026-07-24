高鐵拍板 宜蘭代理縣長：全力協助區段徵收

行政院會昨通過高鐵延伸宜蘭計畫並核定經費，宜蘭代理縣長林茂盛感謝中央回應鄉親多年期盼，強調「宜蘭準備好了」，高鐵特定區內區段徵收部分，縣府已初步掌握及確定，待都市計畫變更完成後，會依審議內容提出區段徵收計畫，縣府會全力協助，盼全案二○三七年底通車，讓縣內產業、觀光旅宿大步邁進。

林茂盛說，高鐵延伸宜蘭是北東之間關鍵交通拼圖，全案完工後， 南港至宜蘭的旅運時間縮短至廿分鐘，宜蘭正式納入「北北基宜生活圈」，除有效分流國道五號長期壅塞車潮，解決宜蘭聯外交通問題，也能強化宜蘭與北部都會區的區域產業、觀光及人口交流，吸引外來投資並創造優質就業機會，為區域發展注入動能。

鐵道局二○一九年十一月啟動評估，去年二月委託縣府代辦「新訂高鐵宜蘭車站特定區都市計畫（含政策環評）」，整體範圍四二○公頃。林茂盛表示，全案正諮詢縣都計委員意見中，內容涵蓋車站專用區、住宅區、商業區及產業專用區，也畫設社會福利設施用地與機關用地，以利未來提供社宅及政府機關進駐。