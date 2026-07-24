交通部：棄北宜直鐵 因台鐵新舊路線會搶班次

行政院長卓榮泰昨日核定高鐵延伸宜蘭計畫，針對外界質疑北宜從直鐵方案改為高鐵計畫的可行性評估有瑕疵，也憂心缺乏轉乘配套。交通部說明，北宜直鐵受限既有台鐵軌道容量限制，以及南港端施工恐產生干擾，是兩項主要考量因素。

部分民團與地方人士憂心宜蘭高鐵缺乏轉乘配套，進而影響搭乘意願。交通部次長伍勝園在行政院會後記者會說，高鐵宜蘭站規畫設在縣政中心，台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾能順利無縫轉乘。交通部鐵道局長楊正君說，未來與台鐵新設的新站共構轉乘，將能達到新烏日站或新左營站的轉乘功能。

此外，監察院曾對此案提調查報告，指出該案從「北宜鐵路（直鐵）」變更為「高鐵」時，可行性評估程序有瑕疵。

楊正君說明背後考量時稱，台鐵列車從樹林發車，受限於「樹林至七堵」的軌道容量，每小時最多只能發十一到十二班，推動直鐵將發生新舊路線「搶班次」，這是直鐵方案最大限制。

楊正君說，由於高鐵南港端已有預留的延伸尾軌，新工程不會對既有高鐵南港站或台鐵南港站產生干擾，但台鐵南港站的地下月台和隧道，並未將軌道延伸出來到地面，若要延伸，將對南港站周邊產生極大干擾，也涉及用地拆遷。

伍勝園補充，上次環境部環評小組會議實地勘察時，也認為高鐵延伸方案在南港段部分，事實上較直鐵更方便。

卓榮泰核定北宜高鐵延伸計畫，鐵道局表示，將依程序展開民間參與招商、都市計畫、用地取得、設計及施工等後續作業。

高鐵公司回應，根據行政院核定的「高鐵延伸宜蘭計畫」，整體興建成本將由政府負擔。台灣高鐵基於營運廿年經驗、未來延伸段的系統，會有一致性與無縫服務串接，願意配合東部高鐵營運與執行，不會影響到目前西部營運及發展。