聽新聞
0:00 / 0:00

交通部：棄北宜直鐵 因台鐵新舊路線會搶班次

聯合報／ 記者黃婉婷孟嘉美／台北報導
鐵道局長楊正君指出，北宜直鐵仍屬台鐵系統須與現有宜蘭線共用班次，新增運能有限，是直鐵方案最大的限制。 記者邱德祥／攝影
鐵道局長楊正君指出，北宜直鐵仍屬台鐵系統須與現有宜蘭線共用班次，新增運能有限，是直鐵方案最大的限制。 記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰昨日核定高鐵延伸宜蘭計畫，針對外界質疑北宜從直鐵方案改為高鐵計畫的可行性評估有瑕疵，也憂心缺乏轉乘配套。交通部說明，北宜直鐵受限既有台鐵軌道容量限制，以及南港端施工恐產生干擾，是兩項主要考量因素。

部分民團與地方人士憂心宜蘭高鐵缺乏轉乘配套，進而影響搭乘意願。交通部次長伍勝園在行政院會後記者會說，高鐵宜蘭站規畫設在縣政中心，台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾能順利無縫轉乘。交通部鐵道局長楊正君說，未來與台鐵新設的新站共構轉乘，將能達到新烏日站或新左營站的轉乘功能。

此外，監察院曾對此案提調查報告，指出該案從「北宜鐵路（直鐵）」變更為「高鐵」時，可行性評估程序有瑕疵。

楊正君說明背後考量時稱，台鐵列車從樹林發車，受限於「樹林至七堵」的軌道容量，每小時最多只能發十一到十二班，推動直鐵將發生新舊路線「搶班次」，這是直鐵方案最大限制。

楊正君說，由於高鐵南港端已有預留的延伸尾軌，新工程不會對既有高鐵南港站或台鐵南港站產生干擾，但台鐵南港站的地下月台和隧道，並未將軌道延伸出來到地面，若要延伸，將對南港站周邊產生極大干擾，也涉及用地拆遷。

伍勝園補充，上次環境部環評小組會議實地勘察時，也認為高鐵延伸方案在南港段部分，事實上較直鐵更方便。

卓榮泰核定北宜高鐵延伸計畫，鐵道局表示，將依程序展開民間參與招商、都市計畫、用地取得、設計及施工等後續作業。

高鐵公司回應，根據行政院核定的「高鐵延伸宜蘭計畫」，整體興建成本將由政府負擔。台灣高鐵基於營運廿年經驗、未來延伸段的系統，會有一致性與無縫服務串接，願意配合東部高鐵營運與執行，不會影響到目前西部營運及發展。

台鐵 北宜直鐵 交通部 宜蘭 高鐵 班次 北宜鐵路 卓榮泰

延伸閱讀

交部：北宜高鐵將與台鐵共構轉乘 若採直鐵方案將遇2瓶頸

政院核定高鐵延伸宜蘭 預計11年完工

爭議聲中 政院拍板宜蘭高鐵

定案了！卓揆今核定高鐵延伸宜蘭計畫

相關新聞

準紅霞以「未命名」發海警 周五晚至周六影響台灣最明顯

氣象署深夜針對準紅霞颱風發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含巴士海峽及東沙島海面。這是繼米克拉颱風後，台灣6年來首度對「未命名」颱風發布警報，相當罕見。就是因為國際認定的紅霞成颱時間，恐怕與影響台灣時間相當接近，氣象署提前示警，南部、花東地區受外圍環流影響恐有大雨或豪雨。

交通部：棄北宜直鐵 因台鐵新舊路線會搶班次

行政院長卓榮泰昨日核定高鐵延伸宜蘭計畫，針對外界質疑北宜從直鐵方案改為高鐵計畫的可行性評估有瑕疵，也憂心缺乏轉乘配套。交通部說明，北宜直鐵受限既有台鐵軌道容量限制，以及南港端施工恐產生干擾，是兩項主要考量因素。

賀陳旦：選前強推宜蘭高鐵 政院有何權謀考慮

行政院昨日正式拍板高鐵延伸宜蘭計畫，交通部前部長賀陳旦表示，今年五月監察院公布的調查報告，已經明確指出計畫程序欠缺溝通、過程太過粗糙，但一年多來行政院及交通部從未給過正面回應，宜蘭高鐵不緊急，還有許多爭議，行政院急著核定「不知道有什麼權謀上的考慮」。

新聞眼／宜蘭高鐵緩解國5壅塞？就怕淪「蚊子段」

二○○六年，國五高速公路開通，一小時就能從台北到宜蘭，大幅縮短行車時間，但過沒幾年，每逢假日雪隧塞到崩潰。國五通車滿廿年之際，行政院長卓榮泰拍板高鐵延伸宜蘭，預計台北至宜蘭只需約廿多分鐘，宜蘭即將有高鐵了，但高鐵能否救國五塞車？卻不是數字加加減減那麼簡單。

漫博會世貿登場 商機上看3億

第廿五屆漫畫博覽會昨於台北世貿一館登場，展至廿七日。今年漫博會主題為「GO SHINE!與夢想同行！」，結合台灣國際電玩電競產業展，與台北國際電影玩具暨玩具創作大展，匯聚一二○家廠商逾一千兩百個攤位。主辦單位說，五天展期參觀人潮預期破六十四萬、上看三億商機。

兒少精神疾病 轉介醫療有斷點

台灣全國兒童精神疾病流行病學調查顯示，兒少精神疾病六個月及終生盛行率分別為百分之廿五、百分之卅一點六。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。