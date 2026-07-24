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賀陳旦：選前強推宜蘭高鐵 政院有何權謀考慮

聯合報／ 記者孟嘉美吳淑君／台北報導
小黨聯盟22日才到交通部前抗議宜蘭高鐵，行政院23日就正式拍板延伸計畫。 記者孟嘉美／攝影
小黨聯盟22日才到交通部前抗議宜蘭高鐵，行政院23日就正式拍板延伸計畫。 記者孟嘉美／攝影

政院昨日正式拍板高鐵延伸宜蘭計畫，交通部前部長賀陳旦表示，今年五月監察院公布的調查報告，已經明確指出計畫程序欠缺溝通、過程太過粗糙，但一年多來行政院及交通部從未給過正面回應，宜蘭高鐵不緊急，還有許多爭議，行政院急著核定「不知道有什麼權謀上的考慮」。

政院在年底選戰僅剩四個月前夕通過宜蘭高鐵案，引發選舉利多揣想，賀陳旦指出，明明選舉在即，可以透過選舉過程匯集地方對宜蘭高鐵的真實民意，政府卻選擇在選前強推，是想杜絕民意的參與。更何況在地居民先前向行政院訴願委員會提出的「環評過程不合法」訴願，至今仍尚未有結果。政院沒有答覆就先行核定，是「不重視人民陳情」。

前政委吳澤成說，這樣核定「美中不足」，如果沒有再做調整，想緩解國五壅塞問題，效果有限。

前天公民團體才到交通部抗議，高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書聽聞核定消息，驚呼「怎麼就這樣核定，我們無法接受。」他說，現在強行通過計畫，後續恐怕在路廊建設、土地徵收及特定區開發進程也會遇上程序不足、強硬過關的情形，聯盟會持續關注。

賀陳旦 政院 高鐵 宜蘭 北宜直鐵 宜蘭縣選舉

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