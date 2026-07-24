新聞眼／宜蘭高鐵緩解國5壅塞？就怕淪「蚊子段」

二○○六年，國五高速公路開通，一小時就能從台北到宜蘭，大幅縮短行車時間，但過沒幾年，每逢假日雪隧塞到崩潰。國五通車滿廿年之際，行政院長卓榮泰拍板高鐵延伸宜蘭，預計台北至宜蘭只需約廿多分鐘，宜蘭即將有高鐵了，但高鐵能否救國五塞車？卻不是數字加加減減那麼簡單。

行政院昨正式核定「高鐵延伸宜蘭計畫」，政院指出，這不僅是緩解國道五號壅塞問題，更能提升北宜之間往來的運輸便利，進而提高東台灣的鐵道運輸量能，未來將成為強化東台灣交通韌性的新起點。

然而該計畫從一開始就爭議不斷。二○一九年，研議多年的北宜直鐵突然大轉彎，變身高鐵方案。高鐵方案出爐後，多名專家學者質疑，此段路線主要服務對象應為「平日通勤商務客」及「假日旅遊親子客」，兩者都有深入宜蘭角落需求。

但宜蘭高鐵橫空出世，宜蘭在地的轉運設施全靠台鐵，相關配套沒先規畫好，跨運具轉乘需求將吃掉旅客省下的時間紅利，將影響搭乘意願。交通部最近提出的解方，是在台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾能無縫轉乘。

只是，宜蘭人若要去台北，從住家出門先騎一段機車到火車站，再搭火車到高鐵共構站換搭高鐵，這些轉乘時間，開車可能都進雪隧了，從台北來宜蘭玩的民眾，要擔心的可能是到宜蘭如何到景點，開車最方便；對想去中南部的旅客，或中南部旅客要來宜蘭，搭高鐵吸引力會大些，但這群人畢竟不會是多數。

政府沒有提出更周全的配套，宜蘭高鐵預計台北至宜蘭只需約廿多分鐘，恐怕就只是一個數字，民眾出行會自己算時間，搭乘意願不高，屆時高鐵北宜段很可能淪為拖垮高鐵公司收益的「蚊子段」。

不僅使用率遭到質疑，監察院也直指多項缺失，包含程序瑕疵、民眾參與不足及環評過程充滿疑慮等。樁樁件件甚至連民進黨自家前朝官員，也看不下去，紛紛跳出來呼籲賴政府「踩煞車」。不過就算重磅級角色的聲聲喚，最後也都成了狗吠火車。

先前外界即傳聞政院將在年底選戰前拍板宜蘭高鐵案，當成拉抬選情利多，如今果然應驗，也坐實了「政治高鐵」的質疑。這條造價將近四千億、效益卻備受質疑的高鐵路線，再一次印證何謂政治凌駕專業。