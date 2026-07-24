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黃金治療期就醫 家人陪伴迅速脫險

聯合報／ 文／戴延朱（台南安南）

家母<a href='/search/tagging/2/中風' rel='中風' data-rel='/2/104889' class='tag'><strong>中風</strong></a>出院返家後，要靠助行器、拐杖等輔具行動。 圖／戴延朱提供
家母中風出院返家後，要靠助行器、拐杖等輔具行動。 圖／戴延朱提供

「一人中風，全家發瘋」，這是在報紙雜誌健康版常看到的一句話，可見中風對病人家屬造成的負擔有多重。家母三餐飲食清淡，少油、少鹽、少糖，三高問題僅有高血壓，無高血脂、高血糖，卻在106年底中風。

家母憶及當天中風前兆，她有大清早運動的習慣，在家做完健康操後，接著在大街小巷健走，走著走著，感覺左腳鞋裡有細石子，便停止腳步脫鞋檢查，鞋裡卻什麼也沒有，當天白天也正常作息，下午四點半，兄長及鄰居會來我家走廊大門口旁相聚聊天，家母手持椅子要坐下來時，忽然全身無力，兄長見狀及時叫救護車，送往離家最近的大醫院。

急診醫師診斷是小中風，幸好家屬反應快，在黃金治療時間內送醫，醫師說媽媽中風病況非常穩定，本身生理條件又好，很快就轉普通病房了，在普通病房接受神經內科醫師治療照顧，配合復健，一周就出院了。

家母是左側中風，出院返家後，進食時左手稍微無力，右手拿筷子沒問題，可以獨立進食，行動方面有5天要靠行動輔具，之後就可以右手拄拐杖自己行動。

家中長者需有晚輩陪伴，因為家母此次中風有晚輩在旁，才能在黃金治療時間內就醫，加上她的生理條件好，個性獨立，並未造成兒女負擔，只要各方面周到，一人中風未必會全家發瘋。

中風 復健 健康 黃金治療時間 三高

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