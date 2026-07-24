新聞眼／勞資角力 勞動部作壁上觀？

勞退新、舊制的改革訴求，早已倡議多年。此次獲得立法院朝野正面回應，固然是往前一步，卻也不免令人擔憂：在勞資團體角力、朝野席次攻防之下，是否將止步於提案與公聽會？更要追問的是，身為主管機關的勞動部，是否打算作壁上觀，待藍白闖關態勢成形後，才拋出行政部門的草案版本？

勞動部日前開放純舊制勞工參與新制自提，讓約十一點五萬名純舊制勞工透過新制基金投資「放大」退休金，雇主也毋須增加成本，政府更能提升自提人數，乍看一舉三得，卻不免有柿子挑軟的吃之嫌，畢竟純舊制勞工還是自掏腰包，無關雇主責任。看在雇提逾二十年不動的近八百萬名新制勞工眼裡，也不是滋味。

當年勞退新制上路，新制退休金幾近腰斬，只剩舊制一半。二十年過去，政府一方面大力宣稱台灣經濟成長亮眼、產業競爭力傲視國際，另一方面卻處處替企業的人事與營運成本「把關」，遲遲不願正面檢討雇主提繳率。就連民進黨立委林月琴也在昨日公聽會上語帶奚落，要勞動部不該再迴避。

國民黨立委林沛祥昨日在公聽會說，台灣今日的經濟成績，靠的是千萬名勞工，穿梭於貨運倉儲、餐廳與工地之間，數十年默默付出撐起。國家沒有理由讓這群勞工為退休生活焦慮，應給勞工一份安心，讓他們享有尊嚴的晚年。

三年前，賴總統競選大位時，曾拍攝一部名為「立法者的責任」的影片。他回憶，當年受限年資門檻，九成勞工領不到退休金，勞工團體不知多少次走上街頭，仍無力撼動制度，而母親的經歷讓他銘記在心。也因此，他擔任立委時特別關注退休金議題，曾質詢時任勞委會主委陳菊，並參與推動勞退新制。

當年的賴委員，扛起立法者的責任，「把勞工的權利，歸還給勞工」。二十年轉眼而過，如今的賴總統，也該扛起執政者的責任，補強勞退新制保障，讓所有勞工都能領到足夠的退休金。