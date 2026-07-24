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從文資判決看司法趨勢 行政權不濫權

聯合報／ 記者何定照／專題報導

政大化南新村文資身分判例重寫文資審議制，外界納悶，文資法施行四十餘年，為何法院突然重視起文資保存的財務規畫？律師黃旭田指出，早年民眾告贏政府機率很低，近年年輕法官所受教育是司法應控制行政權、重視人民權益，才有此變化。

行政訴訟法第一條開宗明義是要保障人民權益、確保國家行政權合法行使，黃旭田說，台灣到二○○○年才將行政訴訟制度增修為有「高等行政法院」及「最高行政法院」，民眾不服高行判決可上訴。但直至十年前，律師仍常笑說行政法院是「敗訴法院」，民眾在高行勝訴率不到百分之十，在最高行勝訴率更不到百分之十。

如此狀況近十年漸變化，黃旭田表示，年輕輩法官對憲法意識、人權意識、權力保護意識相對高，認為司法應控制行政權不濫權，民眾勝訴率自然提升。

黃旭田說，以政大化南新村文資身分處分來說，從高行到最高行都勝訴，顯示人民權益抬頭。

不過法院判民眾勝訴並非基於反對文資，而是認為對文資保存的財務規畫有所評估，才能有效保護文資，也平衡公益與私益。

黃旭田認為，現行公家單位的文資無法享有容積轉移，以公立大學來說並不合理，因為現在大學經費多得靠自籌，不再像以往主要拿公家預算，自然也不該用公家標準要求。他認為，公立大學應可適用私有文資的容積移轉。

古蹟學者、文資委員李乾朗則指出，公立大學等公家單位文資應適用「容積調派」，也就是在自己基地內彈性分配容積，但不宜像私有文資那樣可將容積賣給建商。畢竟若容積過度氾濫、弄得滿城高樓，對都市發展將是災難，水電交通等基礎設施也無法負荷。

李乾朗也說，其實近年已愈來愈多私有屋主主動爭取文資身分，還希望是古蹟而非歷史建築，因為容積移轉的相關條件更好。他觀察，相比於被都更，有些老屋更樂意被指定古蹟，因為都更程序動輒廿年，其他變數也多，整體利益不見得贏過賣出容積所得。

司法 文資法

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