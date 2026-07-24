《都更男女》8月巡演 笑看人生難題

勞工團體要求修法提高勞退新制雇主提繳率，工總表示，目前台灣經濟總體來看，在ＡＩ的帶動下發展很好，但是傳統產業，也就是工總所屬的會員企業，卻面臨嚴峻的挑戰，因此希望不要在這個時候去調整雇主法定提繳率。經濟部則建議，可放寬勞工自願提繳上限，勞工依自身財務能力增加退休準備的彈性。

2026-07-24 00:13