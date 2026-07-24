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《都更男女》8月巡演 笑看人生難題
金星文創全新舞台劇「都更男女」即將在八月中旬演出，目前進入緊順鑼鼓的排練中。本劇由王偉忠擔任監製，演員包括樊光耀、岑永康、壯壯、王意萱、曾珮瑜等都暢談排戲心聲，將當前社會熱門的「都市更新」話題轉化為對親情、友情、愛情的深刻思考，透過「解悶舞台劇」形式，笑看人生面對的種種難題。
璞永建設楊岳虎董事長深耕都更卅年，對此題材頗有心得，更熱心贊助「都更男女」，與演出團隊一同為現代人來場「心靈都更」。
udn售票網的李彥甫董事長表示，王偉忠的作品透過幽默詼諧的對話，把彼此關係處理細膩，「都更男女」很快就要上演，希望大家都能從中找到現代社會，透過都更在男女之間可以啟發的關係。「都更男女」八月十四日起，在台北、高雄、台中巡迴演出，購票請洽udn售票網。
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