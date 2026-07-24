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語音查公車 雙北AI站長上線

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
雙北AI公車站長在公車站牌資訊圖上貼出QR Code掃描，不用下載App即可使用。記者邱書昱／攝影
雙北AI公車站長在公車站牌資訊圖上貼出QR Code掃描，不用下載App即可使用。記者邱書昱／攝影

北市公車聯營管理委員會與新北市公共汽車客運商業同業公會，在雙北市交通局指導下，利用一年時間完成「雙北ＡＩ公車站長」並上線。民眾無需下載App，只要手機掃描站牌旁的QR Code就能直接導入網站，並用語音方式查詢公車路線等問題。聯管會主委李博文感謝雙北及業界支持，未來鼓勵民眾多加運用，訓練ＡＩ站長更趨完美。

負責系統開發的華夏科技公司介紹，「雙北ＡＩ公車站長」經過一年優化後上線，乘客只要到公車站牌，於路線圖旁就能找到QR Code掃描，不用下載Ａｐｐ方式，就能連線到「雙北ＡＩ公車站長」，可以勾選中文、英文、台語方式語音輸入，除了詢問搭車資訊，也能協助規畫轉乘、協尋遺失物等服務，讓搭公車變得方便。

李博文說，當初由新北市交通局長鍾鳴時發想，目的讓駕駛長不要邊開車還得分心應對乘客疑問，也感謝北市交通局長謝銘鴻支持，促成雙北共同開發ＡＩ公車站長。他透露，這也是去年一月二十日運價調整時，業者承諾要將ＡＩ站長納入工作事項，經過不斷調整、研發、訓練下，如今台語、英語、國語都能使用。

雙北有一萬二千多個公車站點，李博文舉例，無論從北市陽明山擎天崗或新北市板橋到福隆海水浴場，都能二十四小時協助乘客回答即時訊息；只是ＡＩ須持續訓練，才能夠升級Data Base，邀請大家多利用。

雙北 公車 北市

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