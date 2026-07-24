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漫博會世貿登場 商機上看3億
第廿五屆漫畫博覽會昨於台北世貿一館登場，展至廿七日。今年漫博會主題為「GO SHINE!與夢想同行！」，結合台灣國際電玩電競產業展，與台北國際電影玩具暨玩具創作大展，匯聚一二○家廠商逾一千兩百個攤位。主辦單位說，五天展期參觀人潮預期破六十四萬、上看三億商機。
漫博會是動漫迷一年一度必訪的嘉年華，為了搶購限定福袋、特裝版以及首刷新書，許多漫迷漏夜排隊。風靡好幾個世代的任天堂今年再度進軍漫博，除開設授權商品專賣店、辦皮卡丘見面會，還供民眾領取「Pikmin Bloom」限定金色花苗。
人氣動漫一向是漫博會焦點。東立規畫「葬送的芙莉蓮」專區販售桌遊與日版精品。木棉花以「鋼之鍊金術師」作者荒川弘新作「黃泉使者」打造主題入口，首賣「進擊的巨人」、「膽大黨」等六款限定福袋。
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