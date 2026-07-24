勞退新制雇主提繳6%多年未調 勞團籲修法提高

勞退新制上路逾廿年，雇主提繳率始終停留在百分之六。立法院昨舉行公聽會，五一行動聯盟會前召開記者會，痛批行政院、勞動部怠惰，導致七七八萬名勞退新制勞工的退休老本堪憂，訴求立即修法提高勞退新制雇主提繳率，並打開勞退舊制四十五個基數上限，還給勞工有保障的尊嚴老年生活。

五一行動聯盟訴求將新制雇提漸進提高至百分之十二。目前朝野立委所提的「勞工退休金條例修正案」逾十個版本，有綠委提案一次將雇主提繳率、自願提繳上限都提高到百分之九；也有藍委提案雇提每年提高百分之零點五，逐年提高至百分之九，自提上限提高至百分之九；民眾黨團則主張雇提百分之八。

經濟成長紅利分配不均

五一行動聯盟指出，廿年前政府推動新制曾承諾「先求有、再求好」，廿年過去，台灣經濟成長有目共睹，主計總處預估今年全年ＧＤＰ上修至百分之九點六四，創十六年新高，但在亮眼的經濟發展下，只有企業雇主、高薪產業勞工享成果，大多數基層勞工不僅未獲分配，調薪更被物價通膨抵銷。

據統計，全台約五九四萬人，也就是高達七成勞工實質薪資領不到平均薪資四點八萬元，若用百分之六雇提試算，一名薪水低於平均薪資的勞工，工作廿五年，新制帳戶累積的退休金恐怕不到一百萬元。

公聽會上，高雄市產業總工會理事長林順基表示，去年勞工平均月領一點九萬多元的勞保老年給付、六千元的勞退金，加起來約二點六萬元，但每人平均每月支出二點三萬元，在北市更高達三點二萬元，六十五歲以上長者每月平均還多支出六千元的醫療費，政府若無法讓企業加薪，至少提高勞退新制雇主提撥率，讓勞工能維持老年經濟安全。

薪資較高才有餘裕自提

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家則說，勞動部一直鼓勵勞工自提，但只有薪資相對高的勞工才有餘裕，這些人自提，還可享有免稅優惠、基金投資收益，反觀低薪勞工只能自己想辦法。立委林月琴也說，目前僅百分之十九點三的新制勞工自提，若只鼓勵自提，將帶來逆分配隱憂，讓政策紅利集中在少數人。

淡江大學經濟系教授蔡明芳質疑，若只針對一定規模企業、年資調高雇提，原本薪資與福利就比較好的大企業勞工，退休保障也比較好，反而加劇Ｋ型經濟。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如表示，移工為台灣產業、長照家庭奉獻超過卅五年，至今仍排除於勞退新制之外，鄰近國家如南韓，移工有退休金，台灣拿什麼競爭？

勞動部次長黃玲娜回應，實質增加勞工退休金，是勞動部努力的方向，但考量勞退新制雇提攸關六十多萬個事業單位、近八百萬新制勞工權益，將多角度審慎考量。對於是否提出修法版本，黃玲娜未正面回應。