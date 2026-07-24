高鐵延伸宜蘭政院拍板 預計2037年完工

行政院長卓榮泰昨（23）日核定高鐵延伸宜蘭計畫，總經費3,521億元，預計2037年完工，陸續完成北東運輸路網拼圖，推動「四個90分鐘生活圈」。

交通部昨日在行政院會報告「打造四個90分鐘環島高效鐵路網」推動情形，說明高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東等計畫，卓揆並於會中拍板高鐵延伸宜蘭計畫。

交通部次長伍勝園表示，未來將在宜蘭設置一座高鐵站，並與新設台鐵車站採共構方式辦理，可提供便捷轉乘功能，模式類似新烏日站、新左營站等既有高鐵與台鐵轉乘模式。

伍勝園說明，政府正推動「四個90分鐘生活圈」鐵道建設，包括台北至高雄90分鐘已達成；台北至花蓮將透過高鐵延伸宜蘭及北迴線改善縮短行車時間；花蓮至台東則透過花東雙軌及電氣化工程，由目前約100分鐘縮短至90分鐘；高雄至台東則規劃藉由高鐵延伸屏東及南迴線改善，由目前約120分鐘縮短至90分鐘。

鐵道局表示，四項重大計畫已有兩案核定，高鐵延伸宜蘭總經費3,521億元，花東雙軌約649億元；高鐵延伸屏東及南迴線改善仍在規劃中，相關經費須待綜合規劃完成後確認。

時程方面，高鐵延伸宜蘭預計核定後11年完工；高鐵延伸屏東若明年底完成綜合規劃、後年核定，也可望核定後11年完工；南迴改善則待綜合規劃完成後，再公布詳細期程與經費。