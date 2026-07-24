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兒少精神疾病 轉介醫療有斷點

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
兒少精神疾病盛行率逾三成，專家建議政府投入更多資源，建立醫療與校園合作機制。圖為示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
兒少精神疾病盛行率逾三成，專家建議政府投入更多資源，建立醫療與校園合作機制。圖為示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

台灣全國兒童精神疾病流行病學調查顯示，兒少精神疾病六個月及終生盛行率分別為百分之廿五、百分之卅一點六。

諮商心理師公會全聯會理事長蔡曉雯說，校園輔導系統雖積極協助學生轉介就醫，但與醫療體系合作停留在「轉介看診」階段，缺乏持續性雙向溝通與追蹤機制，建議建立校園駐診、通訊諮詢及跨專業合作制度，補強校園、家庭與醫療間的照護斷點。

蔡曉雯說，部分學生可由校園輔導系統協助，但若已需要醫療介入，家長對精神醫療的疑慮常成為轉介最大障礙，導致孩子延誤就醫，也影響校園後續輔導。

她表示，醫師診斷有助學校掌握學生狀況，但目前醫囑遵從性不佳，學校難以掌握後續治療情形，降低輔導成效。

她建議，政府建立校園與醫療合作機制，包括推動精神科醫師到校駐診、校園專屬諮詢門診、視訊專家諮詢，並提高駐診及鐘點費，同時擴大個案管理師制度，建立合作醫師及醫療院所名單，強化校園、家庭與醫療間的照護銜接。

衛福部心健司副司長鄭淑心說，目前已從心理健康促進、資源布建、跨部會合作及實證研究四大面向推動兒少心理健康政策，包括推廣「心快活」心理健康學習平台、一九二五安心專線、青少年文字心理協談服務及教師自殺防治教材，提升第一線辨識與介入能力。

她指出，目前已成立由十個部會、五個司署參與的「自殺防治諮詢會」，並透過行政院「兒童及少年福利與權益推動小組」推動跨部會合作。

至於十五至四十五歲心理健康支持方案未納入十五歲以下兒少，主因是學生輔導法修法後已補強校園三級輔導人力，學生主要生活場域仍在校園，因此優先由校園提供心理支持。

此外，衛福部也規畫建置北、中、南兒少專責心智病房，並建立社區、日間照護及住院的分級照護模式，強化校園與醫療雙向轉介及追蹤，提供更完整的兒少心理健康照護。

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