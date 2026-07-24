腎友曙光 台大腎細胞培養 翻轉洗腎

我國每年新增洗腎人口逾十萬人，目前正在等待腎臟移植約近九千人。為解此困境，台大醫院與生醫公司合作發展再生醫療技術，腎臟病患者在第三期（３ａ）前，以切片方式取出患者健康的腎臟細胞，且利用不到一顆花生米大小的正常腎臟細胞，在體外培養擴增，至腎病末期時回輸體內，重建腎臟功能，避免洗腎。目前技術已完成動物實驗，預計三至四年內可開始臨床應用。

台大醫院綜合診療部主治醫師陳怡婷說，我國洗腎患者需終身接受每周三次、每次四小時的血液透析，或每日數次的腹膜透析，雖可藉腎臟移植治療，但截至今年五月，等候腎臟移植人數達八八三一人，病人等候移植時間恐長達十年，若計算已接受移植病人等候時間，平均等候五點二年，去年全國腎臟移植手術件數僅三○五件。

台大與方圓細胞生醫合作自體腎臟細胞再生醫療技術，台大醫院泌尿部主治醫師洪健華說，研究團隊執行腎臟腫瘤病人手術時，連帶取下病人健康腫瘤組織進行體外培養擴增，發現其存活、擴增都有良好表現，最終目標是讓慢性腎病病人，在疾病進展至３ａ期前，以切片方式取出健康腎臟細胞，在體外擴增後，以穿刺等方式輸回病人體內。

洪健華說，切片取出的腎臟細胞比一粒「花生米」更小，經體外培養擴增後的健康腎臟細胞，除提供病人立即使用，也可在病人腎臟功能逐漸變差，還不必透析時，先將健康細胞保留在「細胞庫」，至病程逐漸進展至末期腎病、需洗腎時，再將培養好的健康細胞回輸病人體內，幫助改善腎臟功能；回輸方式可利用腹腔鏡，或使用超音波體外導引穿刺等既有手術方式，對病人而言風險較低。

台大醫院綜合診療部血液淨化科主任林水龍說，這項研究獲選參與美國聯邦高階醫療計畫署（ARPA-H）支持國際再生醫學計畫，美國芝加哥大學醫學中心為本次計畫臨床合作夥伴，ARPA-H任務為支持具顛覆性、可大幅改寫人類健康，且具高風險、高效益特性的醫學研究計畫，該自體腎細胞移植技術，待完成各項驗證後，三至四年內可開始臨床應用。