紅十字會攜手相聲大師朱德剛 首創公益相聲《心悸大顫》

圖／紅十字會提供

不論是面臨重大天災的衝擊，還是日常生活中的挫折，人們心底看不見的隱形傷口，該由誰來溫柔撫平？中華民國紅十字會偕同心理衛生專家黃龍杰臨床心理師，首度跨界攜手相聲大師朱德剛，並結合縣市政府衛生局及社區心理衛生中心等單位共同合辦，推出全台首創的公益相聲劇《心悸大顫》，將「災難心理衛生」與「日常情緒照護」融入說學逗唱中。

首場演出將於7月26日下午2時在台北市客家音樂戲劇中心溫暖登場，隨後展開全台巡迴，期盼陪伴大眾跨越生命中的失落與不如意，在笑聲中重建心靈韌性。

台灣地處地震與颱風交替的頻仍地帶，從921大地震、八八風災，到0403花蓮震災與馬太鞍堰塞湖的考驗，每一次大地撕裂，紅十字會總在第一時間投入搜救與賑濟。然而，不只是天災會帶來劇烈打擊，現代人在日常洪流中，也常常獨自面對伴侶離別、親人逝去、職場挫折，或是對未來的迷惘與焦慮。當破碎的家園慢慢拼湊回原貌、日常的日子照常運轉，那些嵌在人們心底、因日常失落或天災而留下的隱形傷口，是否也有人照顧，能夠慢慢修復？

為回應大眾日益受到重視的心理健康需求，中華民國紅十字會跨出一大步，牽起相聲大師朱德剛的手，將傳統藝術化作撫慰心靈的處方箋，推出公益相聲《心悸大顫》。這項全台首創的演出，不僅著眼於災後的心理復原，更聚焦於每個人在生活中都會遇到的悲傷與不如意。劇中巧妙轉化了嚴肅的心理衛生教育，用親民、幽默的段子，把理解與溫暖實實在在地送進劇場，揉進大眾的生活日常。

「心理韌性，是在日常的晴天裡一點一滴存下來的。」紅十字會潘維大會長感性地說，就像防災不能等風雨到了才準備，面對生活中的失落、壓力與焦慮，心理健康也需要平時做好儲蓄。紅十字會打破刻板的宣導模式，以相聲作為媒介，全劇由朱德剛老師創作，並由災難心理衛生專家黃龍杰臨床心理師全程參與規劃。每一段演出皆以心理專業為基礎，從生活中常見的情境出發，將心理急救、情緒照顧與心理韌性等觀念巧妙融入劇情。讓觀眾在捧腹大笑的同時，也能自然而然地學會如何陪伴自己走過悲傷、照看脆弱。

《心悸大顫》首場演出將由紅十字會潘維大會長親自出席。為了將心理健康照護網絡落實到地方，8月起紅十字會與縣市政府衛生局及社區心理衛生中心合作，陸續巡迴台南、嘉義縣、嘉義市、新北及高雄等地進行公益演出。其中，台南場將特別邀請去年風災的受災鄉親共同參與。這不只是一場演出，更是紅十字會最深情的承諾——不論是面臨災難的考驗，還是日常失落的修復，紅十字會始終與民眾同行。