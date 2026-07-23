罕見情況！準颱風紅霞暫以「no name」稱呼 氣象署23:30發布海警

真的好罕見！氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報，不過特別的是，準紅霞至今仍未成颱，氣象署率先對熱帶性低氣壓發布海警，上一個例子得追溯回2020年的米克拉颱風。

氣象署宣布晚間11點30分，將針對準紅霞發布海上颱風警報。代表準紅霞的七級風暴風範圍，可能在24小時內侵襲台灣本島、澎湖、金門或馬祖100公里以內海域。

不過由於日本氣象廳認為準紅霞仍未達輕颱標準，目前仍屬熱帶性低氣壓，因此海上颱風警報單暫時以「未命名」（no name）方式稱呼它，相當罕見。

熱帶性低氣壓轉變為颱風，需經世界氣象組織委託的日本東京區域專業氣象中心認定，否則颱風就無法在國際上被取名，而僅能以「未命名」代稱。

上一個氣象署率先認定熱帶性低氣壓有襲台疑慮而發布警報的颱風，要追溯回2020年8月的米克拉颱風。當時亦是氣象署先發布警報後，日本氣象廳才將它升格。