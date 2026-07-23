快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

美股拖累台指期…夜盤高低點震盪逾970點 失守45K大關

罕見情況！準颱風紅霞暫以「no name」稱呼 氣象署23:30發布海警

聽新聞
0:00 / 0:00

罕見情況！準颱風紅霞暫以「no name」稱呼 氣象署23:30發布海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報。圖／中央氣象署
氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報。圖／中央氣象署

真的好罕見！氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報，不過特別的是，準紅霞至今仍未成颱，氣象署率先對熱帶性低氣壓發布海警，上一個例子得追溯回2020年的米克拉颱風。

氣象署宣布晚間11點30分，將針對準紅霞發布海上颱風警報。代表準紅霞的七級風暴風範圍，可能在24小時內侵襲台灣本島、澎湖、金門或馬祖100公里以內海域。

不過由於日本氣象廳認為準紅霞仍未達輕颱標準，目前仍屬熱帶性低氣壓，因此海上颱風警報單暫時以「未命名」（no name）方式稱呼它，相當罕見。

熱帶性低氣壓轉變為颱風，需經世界氣象組織委託的日本東京區域專業氣象中心認定，否則颱風就無法在國際上被取名，而僅能以「未命名」代稱。

上一個氣象署率先認定熱帶性低氣壓有襲台疑慮而發布警報的颱風，要追溯回2020年8月的米克拉颱風。當時亦是氣象署先發布警報後，日本氣象廳才將它升格。

氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報。圖／截自氣象署官網
氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報。圖／截自氣象署官網

氣象署 颱風

延伸閱讀

準「紅霞」颱風緩慢增強 鄭明典：外圍雨帶可能影響台灣

紅霞颱風恐今晚生成同時發海警 專家指明天周六最接近台灣風雨最顯著

紅霞颱風最快今晚生成 氣象署不排除同時發海警

今「大暑」全台熱飆37度高溫 吳德榮：紅霞明晨生成 周末留意颱風影響

相關新聞

蔡阿嘎團隊也爆抄襲！減肥名醫控配方遭整碗捧走 疑點曝「恐是有計畫」

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯創立的母嬰品牌「hahababy」深陷抄襲風暴，不料「hahababy」爭議未平，蔡阿嘎團隊也爆出抄襲疑雲。醫師王姿允控訴...

咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 揭減重最推薦喝法

補充足夠水分對於正在減重的民眾而言非常重要，不過「咖啡、茶到底算不算喝水？」始終是熱門話題。醫師蒼藍鴿表示，從醫學角度來看，咖啡、茶、無糖飲料，甚至是湯品，都可以計入每日水分攝取量，不過若想兼顧減重與健康，仍建議以白開水作為主要補水來源。

罕見情況！準颱風紅霞暫以「no name」稱呼 氣象署23:30發布海警

真的好罕見！氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報，不過特別的是，準紅霞至今仍未成颱，氣象署率先對熱帶性低氣壓發布海警，上一個例子得追溯回2020年的米克拉颱風。

苯駢芘難溶於水且常規淨水效能佳 環境部：評估列第二類清單

多個環保團體今再開記者會三問環境部長彭啓明，要求全面管控空氣、飲用水及固定汙染源中的苯駢芘 (BaP) 。環境部回應，BaP主要為有機物在高溫燃燒不完全或熱裂解時生成的副產物，該物質具高脂溶性且極難溶於水，受限於其物化特性，在飲用水中極少存在且暴露風險極低。近期將召開第2次專家諮詢會議，評估列入第二類（可能影響健康物質）清單。

紅十字會攜手相聲大師朱德剛 首創公益相聲《心悸大顫》

不論是面臨重大天災的衝擊，還是日常生活中的挫折，人們心底看不見的隱形傷口，該由誰來溫柔撫平？中華民國紅十字會偕同心理衛生專家黃龍杰臨床心理師，首度跨界攜手相聲大師朱德剛，並結合縣市政府衛生局及社區心理衛生中心等單位共同合辦，推出全台首創的公益相聲劇《心悸大顫》，將「災難心理衛生」與「日常情緒照護」融入說學逗唱中。

氣候變遷衝擊去年農損292億 陳駿季：精進農業保險、續推災害預警

總統府今召開第8次國家氣候變遷對策委員會，農業部長陳駿季今報告氣候變遷下的農業韌性。陳駿季提到，氣候變遷為農業經營帶來許多不確定性，2024年的農業損失就高達316億，去年也來到292億，將持續推動農作物災害預警體系、智慧農業，以及滾動檢討天然災害救助品向額度、精進農業保險等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。