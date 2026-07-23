快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

美股拖累台指期…夜盤高低點震盪逾970點 失守45K大關

罕見情況！準颱風紅霞暫以「no name」稱呼 氣象署23:30發布海警

蔡阿嘎團隊也爆抄襲！減肥名醫控配方遭整碗捧走 疑點曝「恐是有計畫」

聯合新聞網／ 綜合報導
減肥名醫王姿允控告，蔡阿嘎工作室再爆出另一樁抄襲疑雲。圖／取自王姿允Threads
減肥名醫王姿允控告，蔡阿嘎工作室再爆出另一樁抄襲疑雲。圖／取自王姿允Threads

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯創立的母嬰品牌「hahababy」深陷抄襲風暴，不料「hahababy」爭議未平，蔡阿嘎團隊也爆出抄襲疑雲。醫師王姿允控訴，自己的心血「4+2R代謝飲食法」，疑似遭蔡阿嘎團隊有計畫性地「整碗捧走」，目前已正式委託律師提告。

王姿允在Threads發文，蔡阿嘎近日除了「hahababy」風波不斷之外，連蛋白粉也傳出抄襲醜聞。王姿允提到，2022年時因廣告拍攝有緣結識蔡阿嘎工作室的成員，之後也在她的指導下，蔡阿嘎工作室的數十名成員進行2、3個月的「4+2R代謝飲食法」，減脂成效優異。王表示，雖然蔡阿嘎工作室在自己不知情的情況下將4+2R減脂過程拍攝成紀錄片，並上傳YouTube頻道，但隨著觀看數迅速突破百萬次，王坦言直到現在仍十分感謝因為這支影片，讓更多民眾認識「4+2R代謝飲食法」。

2023年初一間名為向日芽的公司，推出一款配方主體抄襲自己產品的蛋白粉，王姿允表示，若僅是抄襲成分和其他土炮蛋白粉並無差異，但以下種種疑點讓王姿允直言「問題很大」。

1.公司負責人

王姿允表示，向日芽是由耶嫩負責打理，而耶嫩則在2024年回鍋蔡阿嘎工作室。

2.4+2R佛系土炮減肥群

向日芽創立了一個名為「4+2R佛系土炮減肥群」的Line群組，吸引想要減肥的民眾加入。王姿允提到，直到現在仍有人以為群組販售的是自己診所的蛋白粉。

3.教人簡易的土炮4+2R

王姿允控訴，向日芽在Line群組不僅教民眾簡易的土炮4+2R代謝飲食法，甚至大量販售蛋白粉與其他保健品牟利。但若身體因此出問題概不負責，讓王姿允痛批「把健康安全當兒戲嗎？」

4.盜用商標

王姿允提到，向日芽的Line群組曾有一段時間改名為「佛系土炮減肥群」，但現在更名「4+2R | 不想失控的減脂生活圈」，讓她氣得控告「直接用我們的註冊商標招攬客人」。

王姿允表示，對比近期hahababy的品牌爭議，以及網友分析的各種抄襲對照圖，讓王感嘆「恐怕他們一直以來都是有計劃的抄襲」。王姿允指出，因為蔡阿嘎擁有龐大的粉絲流量，只要能夠推出自家商品，「就能夠輕易地取代原始品牌」。對於心血結晶被整碗捧走，王姿允也已委託律師對耶嫩與向日芽公司，提起侵犯「商標權」的告訴。

蔡阿嘎 商標 抄襲 醫師 YouTuber

延伸閱讀

蔡阿嘎夫妻捲抄襲風波「無人聲援」 Cheap揭3原因：跟網紅圈不熟零互動

誰無辜？蔡阿嘎夫妻Hahababy陷抄襲疑雲 網怒：最慘的是這群人

二伯品牌遭爆抄襲！網喊「一模一樣才算」 律師酸：聽你在叭噗

才接下亞運總教練 謝政瀛遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

相關新聞

蔡阿嘎團隊也爆抄襲！減肥名醫控配方遭整碗捧走 疑點曝「恐是有計畫」

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯創立的母嬰品牌「hahababy」深陷抄襲風暴，不料「hahababy」爭議未平，蔡阿嘎團隊也爆出抄襲疑雲。醫師王姿允控訴...

咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 揭減重最推薦喝法

補充足夠水分對於正在減重的民眾而言非常重要，不過「咖啡、茶到底算不算喝水？」始終是熱門話題。醫師蒼藍鴿表示，從醫學角度來看，咖啡、茶、無糖飲料，甚至是湯品，都可以計入每日水分攝取量，不過若想兼顧減重與健康，仍建議以白開水作為主要補水來源。

罕見情況！準颱風紅霞暫以「no name」稱呼 氣象署23:30發布海警

真的好罕見！氣象署晚間針對準紅霞發布海上颱風警報，不過特別的是，準紅霞至今仍未成颱，氣象署率先對熱帶性低氣壓發布海警，上一個例子得追溯回2020年的米克拉颱風。

苯駢芘難溶於水且常規淨水效能佳 環境部：評估列第二類清單

多個環保團體今再開記者會三問環境部長彭啓明，要求全面管控空氣、飲用水及固定汙染源中的苯駢芘 (BaP) 。環境部回應，BaP主要為有機物在高溫燃燒不完全或熱裂解時生成的副產物，該物質具高脂溶性且極難溶於水，受限於其物化特性，在飲用水中極少存在且暴露風險極低。近期將召開第2次專家諮詢會議，評估列入第二類（可能影響健康物質）清單。

紅十字會攜手相聲大師朱德剛 首創公益相聲《心悸大顫》

不論是面臨重大天災的衝擊，還是日常生活中的挫折，人們心底看不見的隱形傷口，該由誰來溫柔撫平？中華民國紅十字會偕同心理衛生專家黃龍杰臨床心理師，首度跨界攜手相聲大師朱德剛，並結合縣市政府衛生局及社區心理衛生中心等單位共同合辦，推出全台首創的公益相聲劇《心悸大顫》，將「災難心理衛生」與「日常情緒照護」融入說學逗唱中。

氣候變遷衝擊去年農損292億 陳駿季：精進農業保險、續推災害預警

總統府今召開第8次國家氣候變遷對策委員會，農業部長陳駿季今報告氣候變遷下的農業韌性。陳駿季提到，氣候變遷為農業經營帶來許多不確定性，2024年的農業損失就高達316億，去年也來到292億，將持續推動農作物災害預警體系、智慧農業，以及滾動檢討天然災害救助品向額度、精進農業保險等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。