蔡阿嘎團隊也爆抄襲！減肥名醫控配方遭整碗捧走 疑點曝「恐是有計畫」
百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯創立的母嬰品牌「hahababy」深陷抄襲風暴，不料「hahababy」爭議未平，蔡阿嘎團隊也爆出抄襲疑雲。醫師王姿允控訴，自己的心血「4+2R代謝飲食法」，疑似遭蔡阿嘎團隊有計畫性地「整碗捧走」，目前已正式委託律師提告。
王姿允在Threads發文，蔡阿嘎近日除了「hahababy」風波不斷之外，連蛋白粉也傳出抄襲醜聞。王姿允提到，2022年時因廣告拍攝有緣結識蔡阿嘎工作室的成員，之後也在她的指導下，蔡阿嘎工作室的數十名成員進行2、3個月的「4+2R代謝飲食法」，減脂成效優異。王表示，雖然蔡阿嘎工作室在自己不知情的情況下將4+2R減脂過程拍攝成紀錄片，並上傳YouTube頻道，但隨著觀看數迅速突破百萬次，王坦言直到現在仍十分感謝因為這支影片，讓更多民眾認識「4+2R代謝飲食法」。
2023年初一間名為向日芽的公司，推出一款配方主體抄襲自己產品的蛋白粉，王姿允表示，若僅是抄襲成分和其他土炮蛋白粉並無差異，但以下種種疑點讓王姿允直言「問題很大」。
1.公司負責人
王姿允表示，向日芽是由耶嫩負責打理，而耶嫩則在2024年回鍋蔡阿嘎工作室。
2.4+2R佛系土炮減肥群
向日芽創立了一個名為「4+2R佛系土炮減肥群」的Line群組，吸引想要減肥的民眾加入。王姿允提到，直到現在仍有人以為群組販售的是自己診所的蛋白粉。
3.教人簡易的土炮4+2R
王姿允控訴，向日芽在Line群組不僅教民眾簡易的土炮4+2R代謝飲食法，甚至大量販售蛋白粉與其他保健品牟利。但若身體因此出問題概不負責，讓王姿允痛批「把健康安全當兒戲嗎？」
4.盜用商標
王姿允提到，向日芽的Line群組曾有一段時間改名為「佛系土炮減肥群」，但現在更名「4+2R | 不想失控的減脂生活圈」，讓她氣得控告「直接用我們的註冊商標招攬客人」。
王姿允表示，對比近期hahababy的品牌爭議，以及網友分析的各種抄襲對照圖，讓王感嘆「恐怕他們一直以來都是有計劃的抄襲」。王姿允指出，因為蔡阿嘎擁有龐大的粉絲流量，只要能夠推出自家商品，「就能夠輕易地取代原始品牌」。對於心血結晶被整碗捧走，王姿允也已委託律師對耶嫩與向日芽公司，提起侵犯「商標權」的告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。