蔡阿嘎團隊也爆抄襲！減肥名醫控配方遭整碗捧走 疑點曝「恐是有計畫」

百萬YouTuber蔡阿嘎的妻子二伯創立的母嬰品牌「hahababy」深陷抄襲風暴，不料「hahababy」爭議未平，蔡阿嘎團隊也爆出抄襲疑雲。醫師王姿允控訴，自己的心血「4+2R代謝飲食法」，疑似遭蔡阿嘎團隊有計畫性地「整碗捧走」，目前已正式委託律師提告。

王姿允在Threads發文，蔡阿嘎近日除了「hahababy」風波不斷之外，連蛋白粉也傳出抄襲醜聞。王姿允提到，2022年時因廣告拍攝有緣結識蔡阿嘎工作室的成員，之後也在她的指導下，蔡阿嘎工作室的數十名成員進行2、3個月的「4+2R代謝飲食法」，減脂成效優異。王表示，雖然蔡阿嘎工作室在自己不知情的情況下將4+2R減脂過程拍攝成紀錄片，並上傳YouTube頻道，但隨著觀看數迅速突破百萬次，王坦言直到現在仍十分感謝因為這支影片，讓更多民眾認識「4+2R代謝飲食法」。

2023年初一間名為向日芽的公司，推出一款配方主體抄襲自己產品的蛋白粉，王姿允表示，若僅是抄襲成分和其他土炮蛋白粉並無差異，但以下種種疑點讓王姿允直言「問題很大」。

王姿允表示，對比近期hahababy的品牌爭議，以及網友分析的各種抄襲對照圖，讓王感嘆「恐怕他們一直以來都是有計劃的抄襲」。王姿允指出，因為蔡阿嘎擁有龐大的粉絲流量，只要能夠推出自家商品，「就能夠輕易地取代原始品牌」。對於心血結晶被整碗捧走，王姿允也已委託律師對耶嫩與向日芽公司，提起侵犯「商標權」的告訴。