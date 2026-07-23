咖啡、茶到底算不算喝水？醫師解答了 揭減重最推薦喝法

補充足夠水分對於正在減重的民眾而言非常重要，不過「咖啡、茶到底算不算喝水？」始終是熱門話題。醫師蒼藍鴿表示，從醫學角度來看，咖啡、茶、無糖飲料，甚至是湯品，都可以計入每日水分攝取量，不過若想兼顧減重與健康，仍建議以白開水作為主要補水來源。

蒼藍鴿在臉書發文指出，在減重門診中，他通常會建議患者每天攝取相當於體重30至40倍的水分，而最常被問到的問題就是：「每天喝的黑咖啡、無糖綠茶，到底算不算喝水？」對此，他表示「算，而且絕對算」。蒼藍鴿解釋，人體會將所有進入消化道的液體，不論是白開水、茶、咖啡、無糖飲料，甚至湯品，把裡面的水分萃取出來，供細胞使用。

至於不少人擔心咖啡因會利尿，導致「喝一杯反而流失兩杯水」，蒼藍鴿表示這是常見迷思。根據研究，對於平時有飲用咖啡或茶習慣的人而言，身體會逐漸產生耐受性，即使咖啡因會略微增加排尿量，最終身體吸收的水分仍是正值，不會出現越喝越脫水的情況。

不過，他也提醒，雖然咖啡和茶可以補水，但減重期間仍建議以純水為主，原因主要有三點：

1. 睡眠殺手 若大量以咖啡或茶取代白開水，可能攝取過多咖啡因，進而影響深層睡眠品質，增加壓力荷爾蒙分泌，不僅會阻礙生長激素分泌，不利於肌肉修復，還會促使身體拚命把熱量轉化為內臟脂肪囤積，對於減重策略上絕對是得不償失。 2. 隱藏熱量 蒼藍鴿表示，液體熱量是減重界最危險的刺客，如果補水的來源是拿鐵、含糖手搖飲或果汁，這些完全不會給你帶來咀嚼的飽足感，卻能在短短五分鐘內，把高濃度的糖分與乳脂肪灌進血液裡。胰島素會為此大量分泌，把這些多餘的熱量死死鎖進脂肪細胞裡，「你以為在解渴，其實是在喝『液體脂肪』」。 3. 滯水炸彈 台灣人很愛喝湯，但火鍋湯、牛肉湯及濃湯等往往含有較高鈉含量及油脂，攝取過高的鈉，會改變細胞的滲透壓，導致身體將多餘的水分緊緊留在組織間隙裡，容易造成水腫，甚至讓隔天體重增加。

因此，蒼藍鴿建議，雖然茶、咖啡都能列入每日飲水量，但仍應以白開水作為主要補水來源。若每天目標攝取3000毫升液體，建議至少有2000毫升來自白開水，其餘1000毫升再分配給黑咖啡、無糖茶或清湯等飲品。

他強調，不需要因為喝了一杯咖啡就認為自己沒有補充水分，但也不應完全以茶、咖啡或湯品取代白開水。只要掌握正確觀念，聰明分配液體來源，就能兼顧補水、健康與減重效果。