熱帶低壓將增強 國家公園署提醒登山、水域遊憩安全

菲律賓東方海面的熱帶低壓即將增強為颱風紅霞。國家公園署今天提醒，近期規劃前往山區登山或海岸水域遊憩的民眾，應隨時掌握最新天氣資訊，並視天候狀況彈性調整或暫緩戶外活動行程，避免前往高風險區域，以確保生命財產安全。

氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶低壓即將增強為颱風紅霞，預計最快晚間11時30分發布海警；25日白天颱風距台最近，花東、恆春半島防豪雨，南部有局部大雨。

國家公園署今天透過新聞稿表示，台灣夏季時節常受颱風或熱帶性低氣壓影響，強降雨極易引發山區落石、坍方及溪水暴漲，提醒山友登山務必落實自我安全管理與防護準備，出發前應備妥兩截式雨衣、足夠禦寒衣物、緊急備用糧食與個人藥品，並預先下載離線地圖，確實建立留守人制度。

國家公園署說，行進間應隨身攜帶衛星通訊設備（如衛星電話、Garmin inReach、PLB等），確保通訊不中斷，並於雨後或天候劇烈變化期間維持高風險意識，若發現路況不佳或雨勢漸大，應原路折返，勿強行涉險入山。另濱海及水域遊憩民眾請切勿接近危險海岸或強行下水，並配合各管理處現場標示及警示進行防範。

國家公園署強調，熱帶天氣系統變化迅速且發展路徑存有不確定性，戶外活動風險不容小覷。請民眾持續關心交通部中央氣象署官方網站發布的最新氣象預報，也可至內政部國家公園署各國家公園官網及臉書專頁查詢最新園區管制公告資訊。落實防汛與防颱準備。